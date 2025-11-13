Vitor Roque mira vaga na Copa e diz que retorno ao Brasil não foi ”passo atrás”

Vice-artilheiro do Brasileirão e destaque do Palmeiras, atacante celebra convocação de Ancelotti e credita retorno da confiança a Abel Ferreira / Crédito: Jogada 10

Vivendo um de seus melhores momentos no futebol, Vitor Roque voltou aos holofotes da Seleção Brasileira e já projeta estar entre os nomes que disputarão a Copa do Mundo de 2026. O atacante do Palmeiras, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro e finalista da Libertadores, foi convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos contra Senegal e Tunísia e agora quer se tornar figurinha carimbada do italiano. Durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (13/11), o jogador de 20 anos destacou a concorrência pela camisa 9 da Seleçã. Além disso, afirmou que enxerga o momento como uma grande oportunidade.

“As vagas estão abertas. É continuar trabalhando, cada um fazendo o melhor no seu clube para tentar uma vaga. Vieram vários jogadores na posição. O mister pode ter um ou dois ali e possa ser que leve o terceiro”, afirmou Vitor Roque Roque. Com 20 gols em 52 partidas pelo Verdão, o atacante minimizou as críticas de quem viu seu retorno ao futebol brasileiro como um retrocesso após passagem pela Europa. “Fui para Europa muito cedo. Aprendi muito e penso da mesma forma. Voltar ao futebol brasileiro não é um passo atrás. Às vezes tem que dar um passo atrás para dois a frente. O Luiz Henrique é um exemplo mesmo. Voltou para ganhar títulos, e espero ganhar também”, declarou. Vitor Roque também reconheceu que o futebol europeu ainda tem um peso especial. Contudo, disse acreditar que o desempenho no clube é o que realmente conta.

”O importante é estar desempenhando bem no clube. Se estiver bem no clube não tem essa diferença, mas claro que jogar na Europa leva um peso sim. Os melhores jogadores do mundo estão lá, mas espero fazer o meu melhor e ficar na lista”, completou. Vitor Roque grato à Abel Ferreira O jovem atacante ainda fez questão de agradecer ao técnico Abel Ferreira pelo papel fundamental em sua recuperação emocional e técnica após retornar ao Brasil. “Quando voltei da Europa, voltei mal psicologicamente, sem confiança nenhuma. Quando estava no Palmeiras sem confiança, o professor Abel depositou a confiança em mim. Ter uma sequência é muito importante para retomar essa confiança. Consegui fazer meus gols, assistências. Muito feliz de estar aqui”, disse.