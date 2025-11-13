Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vídeo! Rosto de Barboza, do Botafogo, vira homenagem em prato tradicional da Argentina

Restaurante, descrito como um dos favoritos do zagueiro em Buenos Aires, compartilhou o vídeo do processo até a reação do atleta alvinegro
Alexander Barboza aproveitou a brecha no calendário pela pausa da Data Fifa para visitar sua terra natal, a Argentina. O zagueiro do Botafogo só não contava com a homenagem feita pelo restaurante argentino ‘El Antojo Núñez’ durante um passeio pelas proximidades do estádio Monumental de Núñez.

Reconhecido por servir pratos tradicionais de Buenos Aires, o chef do restaurante preparou um bife à milanesa moldado com o rosto do defensor alvinegro. A escolha pelo prato tem relação ao gosto pessoal do atleta, apreciador declarado das milanesas. Trata-se, também, de uma das receitas mais populares da capital, quase sempre acompanhada com fritas.

O zagueiro retribuiu a homenagem com um presente simbólico: uma camisa do Botafogo autografada. Em seguida, o estabelecimento compartilhou o processo de preparo da milanesa com o rosto do jogador e viralizou com a homenagem. 

“O ‘El Antojo Núñez’ é um dos pontos favoritos dele na cidade. Ele costuma ir sempre que está em Buenos Aires”, revelou a imprensa local. 

 

 

Uma publicação compartilhada por El Antojo Nuñez

