Vídeo! Rosto de Barboza, do Botafogo, vira homenagem em prato tradicional da Argentina

Restaurante, descrito como um dos favoritos do zagueiro em Buenos Aires, compartilhou o vídeo do processo até a reação do atleta alvinegro

Alexander Barboza aproveitou a brecha no calendário pela pausa da Data Fifa para visitar sua terra natal, a Argentina. O zagueiro do Botafogo só não contava com a homenagem feita pelo restaurante argentino ‘El Antojo Núñez’ durante um passeio pelas proximidades do estádio Monumental de Núñez.

Reconhecido por servir pratos tradicionais de Buenos Aires, o chef do restaurante preparou um bife à milanesa moldado com o rosto do defensor alvinegro. A escolha pelo prato tem relação ao gosto pessoal do atleta, apreciador declarado das milanesas. Trata-se, também, de uma das receitas mais populares da capital, quase sempre acompanhada com fritas.

O zagueiro retribuiu a homenagem com um presente simbólico: uma camisa do Botafogo autografada. Em seguida, o estabelecimento compartilhou o processo de preparo da milanesa com o rosto do jogador e viralizou com a homenagem.

“O ‘El Antojo Núñez’ é um dos pontos favoritos dele na cidade. Ele costuma ir sempre que está em Buenos Aires”, revelou a imprensa local.