Vasco: vídeo mostra início da troca do gramado de São Januário

A Greenleaf, empresa responsável pela operação, divulgou nas redes sociais detalhando o que está sendo feito no campo vascaíno

O gramado de São Januário começou a ser trocado. A operação está sendo feita pela Greenleaf, empresa responsável pelo campo do estádio do Vasco. A troca tem como principal objetivo tirar a mutação, que deixou a grama despigmentada em diversas áreas do campo.

O Vasco tem como objetivo mandar uma eventual final de Copa do Brasil em São Januário, como revelou o diretor técnico da Greenleaf, em entrevista recente ao Jogada10. Mesmo com a temporada chegando ao fim, o Cruz-Maltino decidiu pela troca do gramado porque a reforma do estádio, ainda não tem previsão de começar.