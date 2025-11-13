Vasco: vídeo mostra início da troca do gramado de São Januário

Vasco: vídeo mostra início da troca do gramado de São JanuárioA Greenleaf, empresa responsável pela operação, divulgou nas redes sociais detalhando o que está sendo feito no campo vascaíno
O gramado de São Januário começou a ser trocado. A operação está sendo feita pela Greenleaf, empresa responsável pelo campo do estádio do Vasco. A troca tem como principal objetivo tirar a mutação, que deixou a grama despigmentada em diversas áreas do campo.
O Vasco tem como objetivo mandar uma eventual final de Copa do Brasil em São Januário, como revelou o diretor técnico da Greenleaf, em entrevista recente ao Jogada10. Mesmo com a temporada chegando ao fim, o Cruz-Maltino decidiu pela troca do gramado porque a reforma do estádio, ainda não tem previsão de começar.
A expectativa é de que o novo gramado seja implantado em uma semana. O Vasco enfrenta o Internacional no dia 28 de novembro. A Greenleaf garantiu que o campo estará pronto e sem manchas.
Veja o vídeo com a troca do gramado
