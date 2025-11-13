Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco sonha com final da Copa do Brasil em São Januário, mas retrospecto com Diniz preocupa

Técnico vascaíno não conseguiu ainda fazer o time emplacar dentro do caldeirão, tendo um aproveitamento de apenas 50%
Um dos argumentos para o Vasco trocar o gramado de São Januário é o desejo de jogar uma eventual final de Copa do Brasil no estádio. O entendimento da diretoria, comissão técnica e jogadores é de que o time é mais forte dentro do Caldeirão. No entanto, essa unanimidade não se traduz em campo.

Desde a chegada de Fernando Diniz, o Vasco disputou 16 jogos em São Januário. São seis vitórias, seis empates e quatro derrotas. Contando os jogos da Copa do Brasil, apenas uma vitória sobre o CSA. Anteriormente, eliminou o Operário nos pênaltis, após empatar. O resultado se repetiu no clássico com o Botafogo, no primeiro jogo das quartas de final.

Na Copa Sul-Americana, o caldeirão de São Januário também não foi capaz de ajudar o Vasco a reverter a goleada por 4 a 0 para o Independiente del Valle. Um melancólico empate em 1 a 1 selou a eliminação do time nos play-offs da competição.

Paiva melhor que Diniz?

O retrospecto no Brasileirão também não é satisfatório. Em 11 rodadas sob o comando de Diniz, o Vasco venceu quatro jogos, mas perdeu a mesma quantidade. O aproveitamento é de 45%. A título de comparação, Rafael Paiva tem o mesmo número de partidas comandando o Vasco no Brasileirão, mas conquistou nove pontos a mais. São sete vitórias, três empates e apenas uma derrota, aproveitamento de 73%.

A derrota para o Juventude fez o torcedor do Vasco perder a confiança no Vasco e também em Diniz. O treinador foi vaiado e chamado de burro. No entanto, o reencontro com São Januário e sua torcida vai demorar, já que acontece apenas no dia 28 contra o Internacional.

Até lá, técnico e jogadores terão a chance de recuperar o prestígio contra Grêmio e Bahia. Os jogos serão fora de casa, mas não há motivos para pânico. Se em São Januário o Vasco não se destaca como deveria, longe do estádio o time de Diniz já igualou a edição passada do Brasileirão em número de vitórias (quatro), e superou os anos de 2023 e 2020.

