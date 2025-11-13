Vasco: São Januário terá o mesmo gramado de cinco estádios da Copa do Mundo 2014

O campo do estádio vascaíno passa por reformas. A grama anterior já foi retirada e a plantação da nova será feita nesta sexta-feira

O gramado de São Januário foi totalmente retirado. A partir do próximo jogo do Vasco no estádio, o campo não terá mais as manchas, provocadas por uma mutação na grama. Essa despigmentação não atrapalhava a jogabilidade, mas incomodava a todos no Cruz-Maltino, desde a diretoria até os torcedores.

Com a troca, o campo de São Januário terá o mesmo gramado presente em cinco estádios utilizados na Copa do Mundo de 2014. A grama foi colhida em Saquarema, Região dos Lagos do Rio de Janeiro, e será transportada em rolos de 15 metros de comprimento, com 1,20m de largura.]