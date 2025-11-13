Vasco acompanha de perto evolução óssea de Adson, que só retornará em 2026

Atacante, de 25 anos, fraturou a tíbia em julho, no treinamento, e enfrenta sua segunda grave lesão desde que chegou ao Cruz-Maltino

Em meio à reta final da temporada, o Vasco tem dois jogadores no Departamento de Saúde e Performance (DESP) ainda distantes de retornarem aos gramados. Tratam-se de Jair e Adson, sendo que o atacante está mais perto da volta, e o clube monitora sua situação óssea para tê-lo como opção em 2026. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o atleta sofreu uma fratura direta na tíbia da perna direita em julho, numa dividida durante treino no CT Moacyr Barbosa. De acordo com o DESP, a perna fez “um mecanismo de alavanca”, que acarretou o trauma.