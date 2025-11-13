Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco acompanha de perto evolução óssea de Adson, que só retornará em 2026

Vasco acompanha de perto evolução óssea de Adson, que só retornará em 2026

Atacante, de 25 anos, fraturou a tíbia em julho, no treinamento, e enfrenta sua segunda grave lesão desde que chegou ao Cruz-Maltino
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em meio à reta final da temporada, o Vasco tem dois jogadores no Departamento de Saúde e Performance (DESP) ainda distantes de retornarem aos gramados. Tratam-se de Jair e Adson, sendo que o atacante está mais perto da volta, e o clube monitora sua situação óssea para tê-lo como opção em 2026. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o atleta sofreu uma fratura direta na tíbia da perna direita em julho, numa dividida durante treino no CT Moacyr Barbosa. De acordo com o DESP, a perna fez “um mecanismo de alavanca”, que acarretou o trauma.

Diante disso, Adson enfrenta a segunda lesão grave desde que chegou ao Cruz-Maltino, ambas na mesma região. Assim, ele passou por uma nova cirurgia para fixar o osso fraturado e iniciou o trabalho de reabilitação.

Atualmente, o jogador realiza atividades intercaladas indoor e no campo, com preparação física e fisioterapia. Além disso, o clube acompanha o processo de consolidação óssea da perna fraturada, por meio de radiografias.

Em 2024, ele sofreu uma fratura por estresse na tíbia da mesma perna e passou por uma intervenção cirúrgica. Um agravante foi que o atleta, de 25 anos, teve problemas na recuperação e só voltou a ficar à disposição em março deste ano. Na ocasião, ele passou a sentir a placa de fixação raspando na perna e precisou ser submetido a uma nova cirurgia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar