Vasco acompanha de perto evolução óssea de Adson, que só retornará em 2026

Vasco acompanha de perto evolução óssea de Adson, que só retornará em 2026Atacante, de 25 anos, fraturou a tíbia em julho, no treinamento, e enfrenta sua segunda grave lesão desde que chegou ao Cruz-Maltino
Em meio à reta final da temporada, o Vasco tem dois jogadores no Departamento de Saúde e Performance (DESP) ainda distantes de retornarem aos gramados. Tratam-se de Jair e Adson, sendo que o atacante está mais perto da volta, e o clube monitora sua situação óssea para tê-lo como opção em 2026. A informação é do portal “ge”.
Vale lembrar que o atleta sofreu uma fratura direta na tíbia da perna direita em julho, numa dividida durante treino no CT Moacyr Barbosa. De acordo com o DESP, a perna fez “um mecanismo de alavanca”, que acarretou o trauma.
Diante disso, Adson enfrenta a segunda lesão grave desde que chegou ao Cruz-Maltino, ambas na mesma região. Assim, ele passou por uma nova cirurgia para fixar o osso fraturado e iniciou o trabalho de reabilitação.
Atualmente, o jogador realiza atividades intercaladas indoor e no campo, com preparação física e fisioterapia. Além disso, o clube acompanha o processo de consolidação óssea da perna fraturada, por meio de radiografias.
Em 2024, ele sofreu uma fratura por estresse na tíbia da mesma perna e passou por uma intervenção cirúrgica. Um agravante foi que o atleta, de 25 anos, teve problemas na recuperação e só voltou a ficar à disposição em março deste ano. Na ocasião, ele passou a sentir a placa de fixação raspando na perna e precisou ser submetido a uma nova cirurgia.