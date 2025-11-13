Trio GYM engata sequência no Corinthians, mas vê aproveitamento cair

Após cinco jogos seguidos com os três titulares, Timão tem duas derrotas consecutivas e vê desempenho não se repetir

Apesar da sequência inédita, o desempenho recente ficou aquém do esperado. As duas derrotas seguidas, diante de RB Bragantino e Ceará, reduziram o aproveitamento do time nos 14 jogos em que o trio foi titular. Afinal, agora são nove vitórias, dois empates e três derrotas. Isso representa 69% de aproveitamento. Antes dessa sequência, o índice era de 74,1%.

O Corinthians conseguiu pela primeira vez na temporada alinhar o trio formado por Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay, em cinco partidas consecutivas. Antes dessa sequência, o máximo que o time havia conseguido era quatro jogos seguidos com os três em campo desde o início.

Sob o comando de Dorival Júnior, que assumiu em abril, Garro, Yuri e Memphis estiveram juntos em sete partidas, cinco pelo Brasileirão e duas pela Copa do Brasil. Nesse período, o Corinthians conquistou cinco vitórias e duas derrotas, com 71,4% de aproveitamento. Para o treinador, as lesões que atingiram os três em diferentes momentos do ano atrapalharam a regularidade do trio.

“São componentes que fazem com que não tenhamos esses jogadores nas suas melhores condições. Esporadicamente isso vai acontecer em uma partida ou outra, não com a frequência que nós precisamos. Futebol é muito delicado, e às vezes a paciência não faz parte do processo, porque ninguém entende que um jogador em campo não renda com regularidade nas suas melhores condições. Nós convivemos com isso com todos os atletas, ainda mais diretamente com os jogadores que tenham certo destaque”, explicou Dorival.

Trio vai voltar a desfalcar o Corinthians

O Timão volta a campo após a Data Fifa, no clássico contra o São Paulo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 20 de novembro, às 19h30, na Neo Química Arena.

O técnico, no entanto, não contará com o trio completo. Afinal, Rodrigo Garro está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebido na derrota para o Ceará. Além disso, Memphis Depay, que atuará pela seleção holandesa no dia 17, será avaliado fisicamente após retornar ao Brasil para saber se terá condições de jogo.