Três brasileiros concorrem aos prêmios Puskás e Marta da Fifa

Alerrandro, Lucas Ribeiro e Marta estão entre os finalistas pelos gols mais bonitos da temporada e podem brilhar na cerimônia do The Best 2025

A Fifa anunciou nesta quinta-feira (13) os finalistas dos prêmios Puskás e Marta, que reconhecem os gols mais bonitos da última temporada no futebol masculino e feminino. Três brasileiros estão na disputa e podem levar o troféu na cerimônia do The Best 2025: Alerrandro, ex-Vitória e atualmente no CSKA Moscou; Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns; e Marta, que volta a concorrer ao prêmio que leva seu nome.

Alerrandro foi indicado pelo golaço marcado contra o Cruzeiro, em agosto de 2024, quando ainda jogava pelo Vitória. Ele acertou uma bicicleta da entrada da área, encobrindo o goleiro Cássio, no empate por 2 a 2 entre as equipes.

Já Lucas Ribeiro entrou na lista por conta do gol anotado na derrota do Mamelodi Sundowns para o Borussia Dortmund, no Mundial de Clubes, em junho de 2025. Na jogada, ele partiu do meio de campo, driblou dois adversários e finalizou com categoria na saída do goleiro.

No feminino, Marta concorre mais uma vez ao prêmio. O gol indicado foi marcado pelo Orlando Pride contra o Kansas City Current, em novembro de 2024. A camisa 10 arrancou do meio de campo, deixou duas defensoras no chão com um drible e, mesmo sob pressão, tirou a goleira da jogada antes de mandar para as redes.

Indicados ao Prêmio Puskás

Alerrandro (Vitória) – Vitória x Cruzeiro | 19 de agosto de 2024.

Alessandro Deiola (Cagliari) – Cagliari x Venezia | 18 de maio de 2025.

Pedro de la Vega (Seattle Sounders) – Cruz Azul x Seattle Sounders | 31 de julho de 2025.

Santiago Montiel (Independiente) – Independiente x Independiente Rivadavia | 11 de maio de 2025.

Amr Nasser (Pharco) – Al Ahly x Pharco | 17 de abril de 2025.

Carlos Orrantía (Atlas) – Querétaro x Atlas | 16 de abril de 2025.

Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns) – Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund | 21 de junho de 2025.

Declan Rice (Arsenal) – Arsenal x Real Madrid | 8 de abril de 2025.

Rizky Ridho (Persija Jakarta) – Persija Jakarta x Arema | 9 de março de 2025.

Kévin Rodrigues (Kasımpasa) – Kasımpasa x Rizespor | 9 de fevereiro de 2025.

Lamine Yamal (Barcelona) – Espanyol x Barcelona | 15 de maio de 2025.