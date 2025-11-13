Se sair do Fluminense, Lezcano seguirá no Brasil, garante pai do jogador

Atleta, de 21 anos, está sem espaço no time tricolor e atuou somente em 11 partidas desde que chegou ao clube carioca

“O mais difícil é jogar no Brasil; tem muitos atletas de alto nível. Não tem chance dele vir para o Cerro Porteño. Ele tem que lutar por um lugar no Fluminense; se for para outro clube, será no Brasil”, disse ao VS Sports, do Paraguai.

Rubén Lezcano vive uma situação bem complicada no Fluminense . O jogador não recebe oportunidades em campo e vê grande especulação nas redes sociais sobre possível saída. Entretanto, na última quarta-feira (12), o pai do jovem, que é homônimo do atleta, ressaltou que ele tem que buscar espaço no Tricolor das Laranjeiras, não retornará ao Paraguai e que só sai para um clube do Brasil.

“Vi o que foi publicado nas redes sociais, é tudo mentira. Meu filho nunca virá ao Paraguai, pelo menos não agora. Ele está bem no Brasil e seria um retrocesso voltar neste momento. Eu aceitaria um possível retorno ao Libertad, mas não ao Cerro. O Libertad detém 50% dos seus direitos de transferência”, completou.

O Fluminense contratou Lezcano por cinco milhões de dólares, aproximadamente, R$ 26 milhões. Ele, aliás, chegou em alta após grande desempenho no campeonato paraguaio.

Além de não ter oportunidades com Zubeldía, o meia também não convenceu Mano Menezes e Renato Gaúcho. No momento, o treinador argentino considera que o paraguaio está atrás dos outros meio-campistas do Tricolor, mas entende que é um processo natural de adaptação.

A última vez que Lezcano entrou em campo foi no dia 20 de setembro, contra o Vitória, quando saiu do banco aos 32 minutos do primeiro tempo. Sem culpa, o jogador saiu no intervalo por conta da expulsão de Igor Rabello.