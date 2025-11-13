Santos prepara treino aberto na véspera do clássico com o Palmeiras

O local ainda não foi definido. O treino pode ocorrer na Vila Belmiro ou no CT Rei Pelé. Contudo, a expectativa do clube é de que as organizadas aceitem o convite e compareçam em peso para apoiar o grupo em um momento considerado decisivo na temporada.

O Santos prepara um treino especial para esta sexta-feira (14), véspera do clássico com o Palmeiras, jogo atrasado da 13ª rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. A atividade contará com a presença das torcidas organizadas, que foram convidadas pela diretoria para acompanhar e incentivar o elenco na reta final de preparação.

A decisão de abrir o treino ocorre em meio a um clima de pressão. Logo após a chegada de Juan Pablo Vojvoda, representantes das organizadas se reuniram com o presidente Marcelo Teixeira e prometeram apoio irrestrito à equipe, mas com uma condição clara. Os adeptos pediram entrega e resultados, especialmente em clássicos e jogos na Vila Belmiro.

Na ocasião, o encontro antecedeu o clássico contra o São Paulo, vencido pelo Santos por 1 a 0, o que reforçou momentaneamente a confiança no elenco. Desde então, porém, a equipe viveu uma fase irregular, vencendo apenas o Corinthians e acumulando empates e derrotas. Especialmente diante de Grêmio, Fortaleza e Vitória, resultados que reacenderam a insatisfação da torcida.

Clássico é muito decisivo para o Santos

O duelo diante do Palmeiras, neste sábado (15), às 21h, na Vila Belmiro, está sendo encarado como um divisor de águas. Afinal, para a torcida do Peixe, o clássico pode marcar a retomada da confiança. Além disso, será determinante para definir o tom da relação com o elenco e a comissão técnica na reta final do campeonato.

Com 33 pontos, o Santos ocupa a 17ª colocação na tabela, dentro da zona de rebaixamento, dois a menos que o Vitória. Assim, terá a chance de ultrapassar o Rubro-Negro Baiano e sair do Z4. A vitória no clássico, além de dar fôlego na luta contra a queda, pode igualar o número de jogos do Peixe em relação aos demais concorrentes diretos.