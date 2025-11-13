Saiba quem são os jogadores que tiveram o FGTS roubado em golpe milionário

Operação da PF revela fraude de R$ 7 milhões que atingiu Guerrero, Ramires e Titi; advogada e funcionários da Caixa estão entre os investigados / Crédito: Jogada 10

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13) uma operação contra um grupo suspeito de fraudar contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em todo o país. Entre as vítimas identificadas estão jogadores de futebol, que tiveram valores desviados de suas contas vinculadas ao fundo sem autorização. O esquema resultou no desvio de aproximadamente R$ 7 milhões em saques fraudulentos. A operação incluiu o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro. Sendo três residências de funcionários da Caixa e uma agência da instituição no Centro.

Entre os jogadores que foram vítimas estão: – Ramires (ex-Cruzeiro, Seleção Brasileira)

– Raniel (ex-Vasco)

– Titi (zagueiro, ex-Vasco, atualmente no Goiás)

– Christian Cueva (peruano, ex-Santos)

– João Rojas (equatoriano, ex-São Paulo)

– Paolo Guerrero (ex-Corinthians e Flamengo) A investigação, inclusive, teve início após a denúncia de um banco do setor privado sobre uma conta aberta em nome de Paolo Guerrero com documentos falsos. O jogador teve R$ 2,2 milhões desviados de sua conta de FGTS. A PF, aliás, aponta que o núcleo do esquema era chefiado pela advogada Joana Costa Prado Oliveira. Ela tinha contatos dentro da Caixa para viabilizar o levantamento irregular dos valores. Sua carteira da OAB já foi suspensa. Porém, embora o valor total ainda seja objeto de apuração, os indícios demonstram que os membros da organização criminosa utilizavam documentos falsos, abriam contas bancárias em nome de terceiros ou vítimas e acessavam os benefícios do FGTS de atletas.