Ronaldo afirma que abandonou em definitivo o sonho de presidir a CBF: “Sistema escolheu assim”

Ex-jogador retirou sua candidatura no início de 2025 por não contar com o apoio mínimo de federações e clubes / Crédito: Jogada 10

Ronaldo Fenômeno confirmou que não pretende mais disputar a presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Segundo o ex-jogador, a decisão foi influenciada pela “escolha do sistema”, que inviabilizou sua candidatura. “Abandonei completamente essa ideia depois dessa tentativa frustrada. Se o sistema escolheu assim, eu não tenho o que fazer no meio, somente tentar ajudar do lado de fora, disse ele, na noite desta quinta-feira, no Leilão Galácticos, evento que ocorre no Clube Monte Líbano, em São Paulo, em celebração aos 15 anos da Fundação Fenômenos.