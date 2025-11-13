Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Real Madrid muda nome do seu estádio

Clube simplifica a marca, apresenta novo visual e transforma o Bernabéu em centro global de eventos
O Estádio Santiago Bernabéu agora passará a se chamar oficialmente apenas Bernabéu. A mudança, oficializada nesta quinta-feira (13), faz parte da estratégia do Real Madrid de simplificar o nome e torná-lo mais marcante.

O “novo” Bernabéu será inaugurado com um evento histórico: o primeiro jogo da NFL em solo espanhol, no próximo domingo (16), entre Washington Commanders e Miami Dolphins.

