Presidente da Conmebol fala sobre interesse internacional em sediar finais da Libertadores

“Não, veja bem, esta não será a última final no continente. O continente sempre sediará as finais da CONMEBOL Libertadores e da CONMEBOL Sul-Americana. Mas é verdade que existe demanda internacional, porque muitos países querem sediar esta final. E, de fato, já demonstramos isso quando fomos à Europa, quando a final foi realizada na Espanha; a participação foi incrível. Há países que demonstraram interesse, mas ainda não se iniciou, digamos, uma discussão séria. Existe interesse, o que demonstra, mais uma vez, as ofertas e propostas que evidenciam esse interesse”, afirmou.

Na temporada de 2018, a final entre Boca Juniors e River Plate foi no Santiago Bernabéu, em Madri. Na ocasião, os casos de violência em Buenos Aires antes da partida fizeram com que a entidade transferisse a decisão para a capital espanhola.

Casa cheia na capital peruana

Com a proximidade da final de 2025, Alejandro afirmou que 80% dos ingressos estão vendidos para o jogo entre Flamengo e Palmeiras, disputado em Lima, no Peru. O dirigente, portanto, espera 60 mil torcedores estrangeiros na decisão.

“Sabemos da rivalidade que existe também dentro do Brasil, já que ambas as equipes disputam o Campeonato Brasileiro. Tudo isso cria uma atmosfera festiva muito importante. Sabemos que Lima está acostumada a sediar grandes eventos esportivos. Mas, em particular, este é um dos eventos que podemos considerar entre os quatro mais importantes do futebol mundial”, disse o dirigente.