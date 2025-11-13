Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Por que vencedor da Kings League Brasil ainda não será coroado "campeão"?

Por que vencedor da Kings League Brasil ainda não será coroado ”campeão”?

Final Four acontece nesta sexta-feira (14/11), com Loud, Furia, G3X e Funkbol, mas troféu sairá de um duelo contra uma equipe mexicana
A Kings League Brasil conhecerá nesta sexta-feira (14/11) o vencedor de sua segunda temporada, batizado de Kings Cup. O evento marca o Final Four da competição, com Loud, Furia, G3X e Funkbol ainda vivos na disputa pelo título. As semifinais e a decisão acontecem no mesmo dia, em um formato de copa que promete fortes emoções.

Mas, ao contrário do que muitos imaginam, o vencedor da Kings Cup Brasil ainda não poderá ser considerado o “grande campeão” da Kings League. Isso porque a equipe vitoriosa ganhará o direito de representar o país na Kings Cup América, torneio que reunirá os campeões do Brasil e do México em uma decisão única.

Somente o vencedor desse duelo continental poderá estar sendo coroado oficialmente como o campeão da Kings League nesta temporada.

Mesmo sem o título definitivo, a organização planeja uma grande celebração nesta sexta, com festa, premiação e taça para o time vencedor da Kings Cup Brasil.

O formato atual é parte da expansão global da Kings League, que busca aproximar as edições nacionais em um circuito internacional. O campeão brasileiro enfrentará o vencedor da Kings Cup México, e o confronto definirá quem leva o troféu continental. Além disso, garante uma vaga no próximo Mundial de Clubes.

Nas semifinais, a atual campeã Furia encara a Loud, equipe de melhor campanha na fase de grupos. Do outro lado da chave, a G3X, liderada por Kelvin Oliveira, tenta superar o embalo do Funkbol, comandado por Luan Mestre, para chegar à grande decisão.

