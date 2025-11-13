Por que vencedor da Kings League Brasil ainda não será coroado ”campeão”?Final Four acontece nesta sexta-feira (14/11), com Loud, Furia, G3X e Funkbol, mas troféu sairá de um duelo contra uma equipe mexicana
A Kings League Brasil conhecerá nesta sexta-feira (14/11) o vencedor de sua segunda temporada, batizado de Kings Cup. O evento marca o Final Four da competição, com Loud, Furia, G3X e Funkbol ainda vivos na disputa pelo título. As semifinais e a decisão acontecem no mesmo dia, em um formato de copa que promete fortes emoções.
Mas, ao contrário do que muitos imaginam, o vencedor da Kings Cup Brasil ainda não poderá ser considerado o “grande campeão” da Kings League. Isso porque a equipe vitoriosa ganhará o direito de representar o país na Kings Cup América, torneio que reunirá os campeões do Brasil e do México em uma decisão única.
Somente o vencedor desse duelo continental poderá estar sendo coroado oficialmente como o campeão da Kings League nesta temporada.
Mesmo sem o título definitivo, a organização planeja uma grande celebração nesta sexta, com festa, premiação e taça para o time vencedor da Kings Cup Brasil.
O formato atual é parte da expansão global da Kings League, que busca aproximar as edições nacionais em um circuito internacional. O campeão brasileiro enfrentará o vencedor da Kings Cup México, e o confronto definirá quem leva o troféu continental. Além disso, garante uma vaga no próximo Mundial de Clubes.
Nas semifinais, a atual campeã Furia encara a Loud, equipe de melhor campanha na fase de grupos. Do outro lado da chave, a G3X, liderada por Kelvin Oliveira, tenta superar o embalo do Funkbol, comandado por Luan Mestre, para chegar à grande decisão.
