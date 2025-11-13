Polônia x Holanda: onde assistir, escalações e arbitragem

Polônia x Holanda: onde assistir, escalações e arbitragemLaranja Mecânica pode carimbar o passaporte para a Copa do Mundo 2026 em caso de vitória fora de casa
Dia de jogo decisivo nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. Polônia e Holanda se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 16h45 (de Brasília), no PGE Narodowy, em Varsóvia, pela 9ª rodada do Grupo G. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na sportv (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega a Polônia
A Polônia é a vice-líder do Grupo G com 13 pontos, três atrás da Holanda. Ou seja, uma vitória em casa pode colocar os poloneses em melhores condições de buscar a classificação direta para a Copa do Mundo.
No entanto, um simples empate garante, ao menos, a vaga na repescagem.
Como chega a Holanda
Por outro lado, a Holanda pode carimbar o passaporte para a Copa do Mundo em caso de vitória fora de casa. A seleção vive uma boa fase sob o comando do técnico Ronald Koeman e tem 22 gols marcados e somente três sofridos.
Além disso, a Laranja Mecânica está invicta nas Eliminatórias e o único tropeço foi justamente no empate em casa contra a Polônia.
POLÔNIA X HOLANDA
9ª rodada do Grupo G das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026
Data e horário: sexta-feira, 14/11/2025, às 16h45 (de Brasília).
Local: PGE Narodowy, em Varsóvia.
POLÔNIA: Dragowski; Wisniewski, Kedziora e Kiwior; Cash, Slisz, Zielinski e Skoras; Szymanski, Lewandowski e Kaminski. Técnico: Jan Urban.
HOLANDA: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk e Van de Ven; Gravenberch, De Jong e Kluivert; Malen, Memphis Depay e Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.
Árbitro: Maurizio Mariani (Itália).
Auxiliares: Daniele Bindoni (Itália) e Alberto Tegoni (Itália).
VAR: Marco Di Bello (Itália).