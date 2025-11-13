Pausa em boa hora! Os jogadores do Fluminense com maior minutagem no ano

Sem contar com o goleiro Fábio, Freytes, Martinelli e Hércules são os atletas com mais oportunidades em campo; confira a lista / Crédito: Jogada 10

Em reta final de temporada, os jogadores já se encontram com alto desgaste. Este, afinal, também é o caso do Fluminense, que pode atingir 81 jogos em 2025. Com a pausa da Data Fifa, os atletas tricolores ganham um respiro para voltar com forçar total para sequência decisiva do Brasileirão e também já visando a disputa da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, em dezembro. Desde o início da Era Zubeldía já fez algumas mudanças por conta alta minutagem nas partidas. O goleiro Fábio acumula 6.030 minutos em campo, porém não recebeu uma pausa e segue com grandes atuações, especialmente contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão. Em seguida, o zagueiro Freytes, que chegou desacreditado, é o segundo jogador da lista e soma 4.905 minutos. Até o momento, são 57 partidas que o argentino entrou em campo, e com Thiago Silva como líder tende a crescer cada vez mais.

Na terceira posição, o volante Martinelli acumula 4.430 minutos, com 56 jogos até o momento. O Moleque de Xerém é uma das peças fundamentais para engrenagem do setor defensivo e ofensivo. Por conta do alto número de jogos, chegou a ser poupado por Zubeldía. Assim como o camisa 8, Hércules, que chegou ao Tricolor em 2025, aparece na quarta posição, com 4.147. Ambos se destacaram principalmente no Mundial de Clubes. No ataque, a dupla gringa, Kevin Serna e Canobbio foram os que mais ganharam oportunidades nas partidas. Mesmo sem grande aproveitamento com bola na rede, os dois são jogadores são fundamentais no esquema tático, pois ajudam na marcação, além da contribuição no ataque. Jogadores com maior minutagem no Fluminense Fábio – 6.030 minutos;

Freytes – 4.905 minutos;

Martinelli – 4.430 minutos;

Hércules – 4.147 minutos;

Samuel Xavier – 3.641 minutos;

Canobbio – 3.598 minutos;

Serna – 3.457 minutos;

Cano – 2.999 minutos;

Everaldo – 2.456 minutos;

Bernal – 1.943 minutos; Próximo desafio O Fluminense se prepara para o clássico decisivo contra o Flamengo, no dia 19 de novembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, aliás, promete ser fundamental para o futuro das duas equipes no Brasileirão Betano. O Tricolor busca consolidar sua vaga na Libertadores, enquanto o Rubro-Negro segue firme na disputa pelo título nacional.