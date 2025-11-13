Paquetá desabafa e revela conversas para voltar ao Flamengo: “Tentei muito”

Em primeira entrevista após absolvição, meia fala do "medo" com o processo e confirma que transferência para o Manchester City estava fechada / Crédito: Jogada 10

Lucas Paquetá quebrou o silêncio. Em uma entrevista exclusiva ao ge, o meia da Seleção Brasileira falou pela primeira vez sobre sua absolvição no caso das apostas. Visivelmente aliviado, ele se disse “feliz e muito mais leve”, mas admitiu o impacto psicológico do processo. O jogador, aliás, fez duas revelações bombásticas: ele estava a uma semana de assinar com o Manchester City e, recentemente, teve conversas com Filipe Luís para tentar um retorno ao Flamengo. O maior impacto da acusação, segundo Paquetá, foi profissional e psicológico. Ele confirmou que a transferência para o time de Pep Guardiola estava fechada.

“Todo mundo sabe que realmente eu tinha uma transferência para o City. Provavelmente eu assinaria na semana que recebi a carta (da Federação Inglesa). Falando profissionalmente, eu perdi isso, essa transferência, dar um salto na minha carreira. Psicologicamente, acho que foi onde eu mais fui afetado, pelo medo dessa indecisão, a incerteza do meu futuro, apesar de saber quem eu sou, o que eu fiz”, desabafou. Lucas Paquetá queria voltar ao Flamengo O meia também revelou que uma volta ao Flamengo esteve muito perto de ocorrer. O jogador contou que o clube o procurou em dois momentos, mas a segunda tentativa foi a mais forte, já partindo dele. “O segundo momento, por incrível que pareça, foi quando eu já sabia que poderia continuar jogando normalmente. Foi quando eu senti mais vontade ainda de voltar ao Flamengo”, disse. “Eu tive algumas conversas com o Filipe (Luís)… Eu realmente demonstrei o desejo de voltar e também demonstrei aos meus empresários. E eu tentei muito”, confessou Paquetá, que optou por não forçar a saída do West Ham por gratidão ao apoio que o clube inglês lhe deu.