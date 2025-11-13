Papa Leão XIV é presenteado com camisa do Fluminense

Presidente da Câmara de Vereadores do Rio, Carlo Caiado entrega camisa do Tricolor ao Pontífice, na última quarta, no Vaticano / Crédito: Jogada 10

O papa Leão XIV ganhou uma camisa do Fluminense pelo Carlo Caiado, presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, em encontro na última quarta-feira (12), no Vaticano, na Itália. O registro foi divulgado pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, nas suas redes sociais. Além de Carlo Caiado, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, também estava ao lado no momento da entrega da camisa do Fluminense. Aproveitando a tradição do clube já vivida por outros pontífices, Caiado, portanto, presenteou o papa atual com uma camisa tricolor. O padre italiano Renato Chiera, fundador da Casa do Menor, instituição com sede no Rio de Janeiro, também esteve presente no encontro.