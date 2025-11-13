Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Papa Leão XIV é presenteado com camisa do Fluminense

Presidente da Câmara de Vereadores do Rio, Carlo Caiado entrega camisa do Tricolor ao Pontífice, na última quarta, no Vaticano
Autor Jogada 10
O papa Leão XIV ganhou uma camisa do Fluminense pelo Carlo Caiado, presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, em encontro na última quarta-feira (12), no Vaticano, na Itália. O registro foi divulgado pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, nas suas redes sociais.

Além de Carlo Caiado, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, também estava ao lado no momento da entrega da camisa do Fluminense. Aproveitando a tradição do clube já vivida por outros pontífices, Caiado, portanto, presenteou o papa atual com uma camisa tricolor. O padre italiano Renato Chiera, fundador da Casa do Menor, instituição com sede no Rio de Janeiro, também esteve presente no encontro.

Em 2013, o Papa Francisco, aliás, também recebeu a camisa do Fluminense quando esteve no Brasil. A tradição, afinal, se iniciou em 1980, quando o Papa João Paulo II, também em visita ao país, recebeu uma camisa do Tricolor. No mesmo ano, a torcida do Flu criou a música “A bênção, João de Deus”.

A relação de Fluminense com Papa João Paulo II

A conexão, aliás, começou durante a visita do então pontífice ao Brasil, em 1980. Na ocasião, ele ganhou uma camisa do time e inspirou a criação da música. Foi em outubro daquele ano que “A benção, João de Deus” ganhou as arquibancadas do Maracanã na vitória nos pênaltis sobre o Vasco, na final do primeiro turno do Carioca.

Em novembro, novamente contra o Cruz-Maltino, a música também entoo nas arquibancadas, e o Fluminense bateu o rival para ficar com o título.

Fluminense

