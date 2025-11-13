Palmeiras e Santos não saem do zero em clássico morno no Paulistão Feminino

Palmeiras e Santos não saem do zero em clássico morno no Paulistão FemininoEmpate em Diadema complica Sereias da Vila na briga pelo G4; Palestrinas, já classificadas, apenas cumprem tabela
Palmeiras e Santos fizeram um clássico equilibrado, mas de poucas emoções, na tarde desta quinta-feira (13/11), na Arena Inamar, em Diadema. Pela penúltima rodada do Paulistão Feminino, os rivais não conseguiram furar as defesas e o jogo terminou em 0 a 0. O resultado teve impactos muito diferentes para os dois times. Enquanto as Palestrinas, já classificadas, apenas cumpriram tabela, o empate foi péssimo para as Sereias da Vila, que agora veem a vaga na semifinal muito ameaçada.
O jogo
O jogo em si foi marcado pela forte marcação e pela falta de pontaria. No primeiro tempo, as duas equipes até criaram chances. Pelo lado alviverde, a zagueira Pati Maldaner arriscou um chute de fora da área que passou perto do travessão. O Santos, por sua vez, levou perigo em uma finalização de longe de Rafa Andrade, mas a goleira Tainá fez a defesa. Na etapa final, a técnica Rosana Augusto, do Palmeiras, promoveu quatro alterações. O time ganhou mais posse de bola, mas seguiu sem conseguir criar chances claras de gol.
Com o placar zerado, a situação do Santos na tabela ficou dramática. As Sereias da Vila estacionaram nos 16 pontos, na sexta colocação, dois pontos atrás do Red Bull Bragantino (4º). Além disso, o São Paulo (5º, com 17 pontos) ainda joga na rodada contra o lanterna Realidade Jovem. Uma vitória simples do Tricolor paulista, portanto, elimina o Santos da competição antes mesmo da rodada final, transformando o clássico em um resultado desastroso para o time do litoral.
Agora, as duas equipes encerram suas participações na primeira fase no próximo domingo (16/11). O Palmeiras, vice-líder com 27 pontos e já focado no mata-mata, recebe o Taubaté na Arena Crefisa Barueri. O Santos, por sua vez, fará um jogo de vida ou morte. O time enfrenta o Red Bull Bragantino em um confronto direto e precisará vencer, além de torcer por uma combinação de resultados para avançar à semifinal.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.