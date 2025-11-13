Palmeiras e Santos não saem do zero em clássico morno no Paulistão Feminino

Palmeiras e Santos fizeram um clássico equilibrado, mas de poucas emoções, na tarde desta quinta-feira (13/11), na Arena Inamar, em Diadema. Pela penúltima rodada do Paulistão Feminino, os rivais não conseguiram furar as defesas e o jogo terminou em 0 a 0. O resultado teve impactos muito diferentes para os dois times. Enquanto as Palestrinas, já classificadas, apenas cumpriram tabela, o empate foi péssimo para as Sereias da Vila, que agora veem a vaga na semifinal muito ameaçada.

O jogo

O jogo em si foi marcado pela forte marcação e pela falta de pontaria. No primeiro tempo, as duas equipes até criaram chances. Pelo lado alviverde, a zagueira Pati Maldaner arriscou um chute de fora da área que passou perto do travessão. O Santos, por sua vez, levou perigo em uma finalização de longe de Rafa Andrade, mas a goleira Tainá fez a defesa. Na etapa final, a técnica Rosana Augusto, do Palmeiras, promoveu quatro alterações. O time ganhou mais posse de bola, mas seguiu sem conseguir criar chances claras de gol.