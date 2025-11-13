Palmeiras define logística de retorno dos convocados e tenta ter Flaco López no clássico

Argentino volta em voo fretado após amistoso na África e ainda pode enfrentar o Santos. Outros jogadores tentam retorno contra o Vitória

O primeiro a desembarcar será Flaco López, que ainda não está descartado do clássico contra o Santos , neste sábado (15/11), às 21h, na Vila Belmiro.

O Palmeiras já definiu toda a logística para o retorno dos sete jogadores convocados durante a Data Fifa. Todos viajarão em voos fretados custeados pelo clube, numa operação que tem como prioridade o rápido retorno dos atletas para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro.

A seleção Argentina enfrenta Angola em amistoso nesta sexta-feira (14/11), às 13h, e o técnico Lionel Scaloni liberará o grupo logo após a partida. A expectativa do Palmeiras é que Flaco chegue ao Brasil no sábado. Assim, ele vai passar por uma avaliação do Núcleo de Saúde e Performance, que decidirá se ele terá condições de estar na lista de relacionados para o duelo.

A situação dos outros convocados do Palmeiras

Mesmo com a incerteza sobre a escalação, o clube considera o retorno do camisa 42 uma prioridade logística. Aliás, o Verdão vai seguir o mesmo planejamento para os outros convocados.

Gustavo Gómez e Sosa (Paraguai), assim como Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres (Uruguai), disputarão amistosos contra Estados Unidos e México entre os dias 15 e 18 de novembro, nos EUA. Após os compromissos, todos embarcarão diretamente para o Brasil em voo fretado. Eles são esperados na Academia de Futebol no dia 19, data do jogo contra o Vitória, no Allianz Parque.

Já Vitor Roque viajará da França no dia 18, em avião da presidente Leila Pereira, logo após a partida da Seleção Brasileira contra a Tunísia.