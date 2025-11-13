Palmeiras busca manter invencibilidade em clássicos no Brasileirão

Verdão não perdeu nenhuma partida contra seus grandes rivais na competição e enfrenta o Santos, no próximo sábado

Até o momento, o Verdão disputou cinco clássicos no Brasileirão e ainda não sabe o que é perder. Foram quatro vitórias, duas sobre o São Paulo, uma contra o Corinthians e outra diante do próprio Santos. Além disso, soma um empate, também diante do rival alvinegro.

Mesmo com uma lista extensa de desfalques, o Palmeiras entra em campo neste sábado, às 21h. O Verdão encara o Santos, na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Abel Ferreira tenta manter a liderança da competição e a invencibilidade em clássicos nesta edição do torneio.

Aliás, o confronto marca o reencontro entre as equipes pouco mais de uma semana após o último duelo, no Allianz Parque, pela 32ª rodada. Na ocasião, o Alviverde venceu por 2 a 0, com dois gols de Vitor Roque, que desta vez será ausência confirmada.

Além do atacante, o treinador português não poderá contar com outros 11 nomes, somando lesionados, suspensos e convocados para as seleções durante a Data Fifa. Mesmo assim, o Verdão tenta confirmar o domínio sobre o rival na temporada. Afinal, foram duas vitórias nos dois encontros anteriores, uma pelo Paulistão, por 2 a 1, e outra pelo Brasileirão.

Com 68 pontos, o Verdão divide a liderança do Campeonato Brasileiro com o Flamengo, que igualou a pontuação após a derrota alviverde para o Mirassol na última rodada. Assim, o confronto com o Santos é uma oportunidade para o time se isolar novamente no topo. Contudo, vale lembrar que o Rubro-Negro joga no mesmo dia, contra o Sport, na Arena Pernambuco, também em jogo atrasado do Brasileiro.

Veja o retrospecto dos clássicos do Palmeiras no Brasileirão de 2025

Palmeiras 2×0 Corinthians – Arena Barueri

Palmeiras 1×0 São Paulo – Arena Barueri

Corinthians 1×1 Palmeiras – Neo Química Arena

São Paulo 2×3 Palmeiras – Morumbis

Palmeiras 2×0 Santos – Allianz Parque