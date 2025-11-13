Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras busca manter invencibilidade em clássicos no Brasileirão

Verdão não perdeu nenhuma partida contra seus grandes rivais na competição e enfrenta o Santos, no próximo sábado
Mesmo com uma lista extensa de desfalques, o Palmeiras entra em campo neste sábado, às 21h. O Verdão encara o Santos, na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Abel Ferreira tenta manter a liderança da competição e a invencibilidade em clássicos nesta edição do torneio.

Até o momento, o Verdão disputou cinco clássicos no Brasileirão e ainda não sabe o que é perder. Foram quatro vitórias, duas sobre o São Paulo, uma contra o Corinthians e outra diante do próprio Santos. Além disso, soma um empate, também diante do rival alvinegro.

Aliás, o confronto marca o reencontro entre as equipes pouco mais de uma semana após o último duelo, no Allianz Parque, pela 32ª rodada. Na ocasião, o Alviverde venceu por 2 a 0, com dois gols de Vitor Roque, que desta vez será ausência confirmada.

Além do atacante, o treinador português não poderá contar com outros 11 nomes, somando lesionados, suspensos e convocados para as seleções durante a Data Fifa. Mesmo assim, o Verdão tenta confirmar o domínio sobre o rival na temporada. Afinal, foram duas vitórias nos dois encontros anteriores, uma pelo Paulistão, por 2 a 1, e outra pelo Brasileirão.

Com 68 pontos, o Verdão divide a liderança do Campeonato Brasileiro com o Flamengo, que igualou a pontuação após a derrota alviverde para o Mirassol na última rodada. Assim, o confronto com o Santos é uma oportunidade para o time se isolar novamente no topo. Contudo, vale lembrar que o Rubro-Negro joga no mesmo dia, contra o Sport, na Arena Pernambuco, também em jogo atrasado do Brasileiro.

Veja o retrospecto dos clássicos do Palmeiras no Brasileirão de 2025

Palmeiras 2×0 Corinthians – Arena Barueri
Palmeiras 1×0 São Paulo – Arena Barueri
Corinthians 1×1 Palmeiras – Neo Química Arena
São Paulo 2×3 Palmeiras – Morumbis
Palmeiras 2×0 Santos – Allianz Parque

 

Palmeiras

