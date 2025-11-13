Osimhen decide, Nigéria goleia o Gabão e avança nos playoffs da repescagem da África

Atacante dá a volta por cima após gols perdidos e estufa a rede duas vezes no triunfo por 4 a 1 dos nigerianos na prorrogação / Crédito: Jogada 10

Com polêmica do VAR e vaga decidida na prorrogação, a Nigéria goleou o Gabão por 4 a 1 e avançou nos playoffs da repescagem da África para a Copa do Mundo 2026. Ainda no tempo normal, os donos da casa abriram o placar com Akor Adams, enquanto Mario Lemina deixou tudo igual. Na prorrogação, Osimhen decidiu com dois tentos e Chidera Ejuke aumentou a vantagem dos nigerianos. Na etapa final do tempo normal, o árbitro foi o VAR analisar um puxão de camisa na área para o Gabão, mas não viu irregularidade no lance. Dessa forma, a Nigéria aguarda o vencedor do confronto de Camarões e República do Congo para conhecer seu próximo adversário. A decisão da repescagem continental da África está marcada para o próximo domingo (16), às 16h (de Brasília), no estádio Moulay Hassan, no Marrocos.

Falta de pontaria e imprecisão ofensiva Nos primeiro quarenta e cinco minutos, os donos da casa foram mais perigosos, apesar do zero ter persistido no placar. Bright Osayi-Samuel arriscou da entrada da área, mas pegou muito embaixo na bola e mandou por cima do travessão. Osimhen, por sua vez, acertou uma cabeçada muito perigosa, entretanto mandou à esquerda da meta do Gabão, que tentava entrar no jogo e igualar as ações. Aubameyang foi o jogador mais perigoso dos visitantes, com boas arrancadas, porém faltou ao setor ofensivo precisão nas conclusões a gol. Do lado dos nigerianos, Osimhen teve três boas chegadas por cima, mas pecou na pontaria e falta de tranquilidade para balançar a rede. Polêmica no ar e emoção até o fim Na volta do intervalo, os visitantes foram para cima e um lance gerou muita polêmica. O árbitro teve que consultar o VAR depois de um puxão de camisa na área e não assinalou um possível pênalti a favor dos gaboneses.

Depois desta jogada, a partida ficou mais amarrada, sem grandes oportunidades concretas, até que a defesa do Gabão cometeu uma lambança. Akor Adams aproveitou para tirar o goleiro da jogada e estufar a rede, sem qualquer dificuldade. Os nigerianos passaram a segurar o resultado para avançar nos playoffs, mas o Gabão voltou a sonhar. Contudo, Mario Lemina recebeu na esquerda e buscou a finalização, que foi direta para o fundo da rede após desvio na defesa. Osimhen teve duas grandes oportunidades na cara do gol, mas não conseguiu sacramentar a classificação no tempo normal. Nigéria sacramenta vaga na prorrogação Ainda no primeiro tempo da prorrogação, Chidera Ejuke recebeu um bom passe e bateu no canto direito para ampliar o marcador para os donos da casa. Em seguida, Osimhen desencantou ao acertar o pé e fazer o 3 a 1. Por fim, o atacante voltou a esbanjar oportunismo ao aproveitar o passe dentro da área e estufar a rede na etapa final.