Novo presidente do Fluminense terá pouco tempo para planejamento de 2026

Sócios do clube vão definir novo mandatário para o próximo triênio (2026-2028), no dia 29 de novembro nas Laranjeiras
Nas próximas semanas, o Fluminense conheceu o seu novo presidente para o próximo triênio (2026-2028). No entanto, o mandatário que será escolhido pelos sócios, em 29 de novembro, não terá muito tempo para se apresentar aos tricolores. Afinal, o calendário apertado faz com que a nova haja com agilidade para criação de um planejamento sólido para a temporada 2026.

Com o calendário de 2026 apertado por causa da Copa do Mundo e com o início do Campeonato Brasileiro já em janeiro, a diretoria tricolor terá que começar a pensar na montagem do elenco do ano que vem já nas próximas semanas. Entretanto, o clube espera a definição do novo presidente. Todo o ano de 2026 passará muito pelo planejamento feito nesta reta final de 2025.

Até o momento, há três pré-candidatos: Mattheus Montenegro (situação), Ademar Arrais e Celso Barros (ambos oposição). No entanto, a tendência é que nem todos consigam oficializar a candidatura. Vale lembrar que o então pré-candidato Luís Monteagudo e o ex-vice da chapa de Celso Barros, Rafael Rolim, se uniram a Ademar para formar a oposição. Além deles, Leonardo Iespa, André Horta e Ricardo Mazella, farão parte da chapa.

Nesta temporada, o Fluminense ainda segue na disputa pelo título da Copa do Brasil, pois está na semifinal contra o Vasco. Junto a isso, ocupa a sétima posição do Campeonato Brasileiro e busca carimbar a vaga para Libertadores. O time, entretanto, caiu nas quartas de final da Sul-Americana para o Lanús. Fora isso, chegou até a semifinal do Mundial de Clubes, uma campanha histórica.

Além das questões esportivas, a questão da SAF do Fluminense também é uma situação que estará no planejamento. No momento, a LZ Sports e o clube estão em fase de diligência. Ou seja, basicamente, é uma análise dos investidores nos documentos para entender os riscos e as dívidas que estão adquirindo. Assim, vai definir se vai ou não seguir com a proposta.

Fluminense em campo…

Enquanto isso, o Fluminense se prepara para o clássico decisivo contra o Flamengo, no dia 19 de novembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, aliás, promete ser fundamental para o futuro das duas equipes no Brasileirão. O Tricolor busca consolidar sua vaga na Libertadores, enquanto o Rubro-Negro segue firme na disputa pelo título nacional.

