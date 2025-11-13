Noruega vence a Estônia e fica a um passo da Copa do Mundo

Com dois gols de Haaland e dois de Sörloth, seleção mantém 100% nas Eliminatórias e praticamente garante vaga no Mundial de 2026

Passaporte quase carimbado. A Noruega goleou a Estônia por 4 a 1 nesta quinta-feira (13), pela nona rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, e praticamente confirmou a classificação para o torneio. Sörloth e Haaland, com dois gols cada, confirmaram a vitória para os donos da casa em Oslo, enquanto Saarma descontou para os visitantes. Todos os gols foram marcados no segundo tempo.

Dessa maneira, a Noruega manteve os 100% de aproveitamento e está muito próxima da classificação para a Copa do Mundo. Isto porque a seleção lidera o Grupo I com 21 pontos em sete jogos e tem um saldo positivo de 29 gols. Para ser ultrapassada pela Itália, vice-líder da chave, os italianos precisam tirar 19 gols de saldo em dois jogos, inclusive no confronto direto entre as equipes no próximo domingo (16).

Além disso, a Noruega tem o melhor ataque das Eliminatórias Europeias com 33 gols e tem Haaland como principal artilheiro, com 14.

Por outro lado, a Estônia já não tem chances de classificação e somente cumpre tabela nesta reta final das Eliminatórias.

O jogo

A Noruega controlou o jogo no primeiro tempo, mas não conseguiu balançar a rede. Nusa e Oscar Bobb incomodaram a defesa da Estônia com jogadas individuais e dribles, mas faltou capricho nos cruzamentos. Haaland foi pouco acionado. Do outro lado, a Estônia se segurou e se aproveitou de alguns erros dos noruegueses para levar perigo.