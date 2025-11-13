Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MLS faz reunião nesta quinta (13) com chance real de profundas mudanças

Principal liga dos Estados Unidos estuda modificações em calendário e sistema de disputa
A forma como se vê a Major League Soccer (MLS) pode passar por uma profunda transformação a depender dos rumos de reunião que acontece nesta quinta-feira (13), nos Estados Unidos. As informações são do jornalista Tiago Brandão.

No encontro onde estarão representantes dos 30 clubes e o comissário da liga, Don Garber, algumas pautas são ventiladas como as principais sob discussão. Como, por exemplo, a adaptação do calendário aos moldes europeus, ocorrendo entre agosto de um ano e julho do ano seguinte. Atualmente, o principal torneio entre clubes estadunidenses acontece em modelo semelhante ao Brasil, indo de fevereiro a dezembro.

Outro ponto de abordagem na reunião será o modelo de disputa onde, se aprovada a mudança mais provável, deixaria de acontecer no sistema de Conferência Leste e Conferência Oeste. Nesse sentido, a regionalização permaneceria em curso, mas com divisão em cinco regiões, e garantindo calendário mínimo de 34 jogos para todos os times, entre ida e voltam, na fase classificatória.

Em relação ao mata-mata, a ideia seria de fazer com que cada líder das regiões se classificassem diretamente onde o complemento viria dos três melhores colocados na comparação geral de campanha.

A principal visão que o executivo máximo da MLS enxerga nesse cenário é de potencializar o caráter global da liga que cresceu em visibilidade nos últimos anos. Além disso, a intenção (especialmente, da mudança de calendário) é evitar qualquer conflito com datas decisivas do futebol americano, principal produto esportivo e midiático do país.

Fato é que, caso o curso esperado de mudança se concretize, o impacto não terá caráter imediato. Isso porque a ideia é que a modificação de sistema de disputa entre em vigor somente à partir de 2027.

