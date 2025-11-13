MLS faz reunião nesta quinta (13) com chance real de profundas mudanças

No encontro onde estarão representantes dos 30 clubes e o comissário da liga, Don Garber, algumas pautas são ventiladas como as principais sob discussão. Como, por exemplo, a adaptação do calendário aos moldes europeus, ocorrendo entre agosto de um ano e julho do ano seguinte. Atualmente, o principal torneio entre clubes estadunidenses acontece em modelo semelhante ao Brasil, indo de fevereiro a dezembro.

A forma como se vê a Major League Soccer (MLS) pode passar por uma profunda transformação a depender dos rumos de reunião que acontece nesta quinta-feira (13), nos Estados Unidos. As informações são do jornalista Tiago Brandão.

Outro ponto de abordagem na reunião será o modelo de disputa onde, se aprovada a mudança mais provável, deixaria de acontecer no sistema de Conferência Leste e Conferência Oeste. Nesse sentido, a regionalização permaneceria em curso, mas com divisão em cinco regiões, e garantindo calendário mínimo de 34 jogos para todos os times, entre ida e voltam, na fase classificatória.

Em relação ao mata-mata, a ideia seria de fazer com que cada líder das regiões se classificassem diretamente onde o complemento viria dos três melhores colocados na comparação geral de campanha.

A principal visão que o executivo máximo da MLS enxerga nesse cenário é de potencializar o caráter global da liga que cresceu em visibilidade nos últimos anos. Além disso, a intenção (especialmente, da mudança de calendário) é evitar qualquer conflito com datas decisivas do futebol americano, principal produto esportivo e midiático do país.

Fato é que, caso o curso esperado de mudança se concretize, o impacto não terá caráter imediato. Isso porque a ideia é que a modificação de sistema de disputa entre em vigor somente à partir de 2027.