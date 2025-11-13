MC Hariel mira o título da Kings League: ”O patinho feio virou o bicho-papão”

Presidente do Funkbol destaca evolução da equipe após campanha decepcionante no primeiro split e acredita que o time pode surpreender novamente

Em meio à boa fase, MC Hariel celebrou a transformação da equipe e afirmou que o sucesso é fruto de muito trabalho e preparação.

O Funkbol é, talvez, a maior história de superação da Kings League Brasil até aqui. Depois de um primeiro split frustrante, em que venceu apenas uma das nove partidas disputadas, a equipe comandada por MC Hariel deu a volta por cima. No segundo split, o time fez uma das melhores campanhas da fase de grupos e garantiu vaga na semifinal ao vencer o Desimpedidos nas quartas de final.

“O patinho feio virou o bicho-papão. Estamos assustando, porque eles não vieram preparados. Mas nossa comissão, nossa rapaziada aí, veio preparada pra isso. Estamos só fazendo o que estava no script mesmo. Treinamos bastante, os caras se prepararam desde setembro, treinando pra chegar aqui em novembro e poder desempenhar o futebol, fazer um bom campeonato”, afirmou o presidente.

Apesar do embalo, MC Hariel descarta o rótulo de favorito, mas acredita no título.

“Por mérito. Eu não sei se nós somos o favorito, porque tem muita rapaziada aí, que por já ser mais antiga que nós, carrega esse adesivo. Mas isso aqui, eu acho que vamos ser campeão. Com certeza nós estamos lutando pra ser campeão.”

O Funkbol volta a campo nesta sexta-feira (14/11), na Trident Arena, para enfrentar o G3X por uma vaga na grande final. O vencedor encara Loud ou Furia, que duelam na outra semifinal.