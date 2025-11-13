Matheus Henrique avança em recuperação e fica próximo de retorno no Cruzeiro

Matheus Henrique avança em recuperação e fica próximo de retorno no CruzeiroVolante se recupera de uma fratura na costela e é uma notícia positiva no time próximo dos jogos decisivos da Copa do Brasil
O Cruzeiro se reapresentou nesta quarta-feira (12) após a folga no início da pausa da Data Fifa. Entre as novidades celestes, está o volante Matheus Henrique, que evoluiu na recuperação de duas fraturas na coluna e já realiza trabalhos com bola, separado do resto do time.
O jogador está fora dos gramados desde o dia 5 de outubro, quando sofreu a lesão na partida contra o Sport. Na semana passada, Matheus iniciou um trabalho de corridas em campo, ainda sob supervisão do departamento médico. Já nesta quarta começou a parte de transição entre fisioterapia e preparação física.
O jogador já está completamente recuperado, mas o Cruzeiro trata o caso com cautela. Afinal, o volante desfalcou o time por boa parte do primeiro semestre por conta de uma lesão no joelho. Inclusive, Matheus Henrique não deve ser relacionado para a próxima partida do Cabuloso, no dia 20, contra o Juventude.
Entretanto, a recuperação do volante anima quanto à Copa do Brasil. O jogador já deve estar completamente à disposição de Leonardo Jardim no jogo de ida das semifinais do torneio, que acontece no dia 10 de dezembro, contra o Corinthians.
