Matheus Henrique avança em recuperação e fica próximo de retorno no Cruzeiro

Volante se recupera de uma fratura na costela e é uma notícia positiva no time próximo dos jogos decisivos da Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro se reapresentou nesta quarta-feira (12) após a folga no início da pausa da Data Fifa. Entre as novidades celestes, está o volante Matheus Henrique, que evoluiu na recuperação de duas fraturas na coluna e já realiza trabalhos com bola, separado do resto do time. O jogador está fora dos gramados desde o dia 5 de outubro, quando sofreu a lesão na partida contra o Sport. Na semana passada, Matheus iniciou um trabalho de corridas em campo, ainda sob supervisão do departamento médico. Já nesta quarta começou a parte de transição entre fisioterapia e preparação física.