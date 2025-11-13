Luxemburgo x Alemanha: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções se enfrentam em partida válida pela 5ª rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026 / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. Nesta sexta-feira (14), Luxemburgo e Alemanha se enfrentam às 16h45 (de Brasília), na Cidade de Luxemburgo, em partida válida pela 5ª rodada do Grupo A da competição. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada).

LEIA MAIS: Três brasileiros concorrem aos prêmios Puskás e Marta da Fifa Como chega Luxemburgo Luxemburgo não tem mais chances de classificação e somente cumpre tabela nesta reta final das Eliminatórias. Isto porque a seleção perdeu todos os quatro jogos disputados até o momento, com 10 gols sofridos e apenas um marcado. Além disso, Luxemburgo não vence uma partida oficial há quase dois anos e vai para o jogo desta sexta-feira para tentar surpreender os alemães. Como chega a Alemanha Por outro lado, a Alemanha é a líder da chave com os mesmos nove pontos da Eslováquia, vice-líder, mas os alemães levam vantagem no saldo de gols (5 a 3). Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Thomas Tuchel não pode deixar de somar pontos diante do lanterna e, de preferência, aumentar o saldo de gols.