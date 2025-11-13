Luxemburgo x Alemanha: onde assistir, escalações e arbitragem

Luxemburgo x Alemanha: onde assistir, escalações e arbitragemSeleções se enfrentam em partida válida pela 5ª rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026
A bola volta a rolar nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. Nesta sexta-feira (14), Luxemburgo e Alemanha se enfrentam às 16h45 (de Brasília), na Cidade de Luxemburgo, em partida válida pela 5ª rodada do Grupo A da competição. Somente os líderes de cada chave avançam direto ao Mundial, enquanto os segundos colocados disputam a repescagem.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada).
LEIA MAIS: Três brasileiros concorrem aos prêmios Puskás e Marta da Fifa
Como chega Luxemburgo
Luxemburgo não tem mais chances de classificação e somente cumpre tabela nesta reta final das Eliminatórias. Isto porque a seleção perdeu todos os quatro jogos disputados até o momento, com 10 gols sofridos e apenas um marcado.
Além disso, Luxemburgo não vence uma partida oficial há quase dois anos e vai para o jogo desta sexta-feira para tentar surpreender os alemães.
Como chega a Alemanha
Por outro lado, a Alemanha é a líder da chave com os mesmos nove pontos da Eslováquia, vice-líder, mas os alemães levam vantagem no saldo de gols (5 a 3). Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Thomas Tuchel não pode deixar de somar pontos diante do lanterna e, de preferência, aumentar o saldo de gols.
Além disso, a Alemanha encara a Eslováquia na última rodada das Eliminatórias, que pode definir quem garante a classificação direta para a Copa do Mundo.
LUXEMBURGO X ALEMANHA
5ª rodada do Grupo A das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026
Data e horário: sexta-feira, 14/11/2025, às 16h45 (de Brasília).
Local: Stade de Luxembourg, em Luxemburgo.
LUXEMBURGO: Moris; Jans, M. Martins, Korac, Carlson; Olesen; Sinani, C. Martins, Barreiro, Moreira; Dardari. Técnico: Jeff Strasser.
ALEMANHA: Baumann; Kimmich, Tah, Anton, Raum; Pavlovic, Goretzka; Gnabry, Wirtz, Adeyemi; Woltemade. Técnico: Julian Nagelsmann.
Árbitro: John Brooks (Inglaterra).
Auxiliares: Simon Bennett (Inglaterra) e Lee Betts (Inglaterra).
VAR: Darren England (Inglaterra).
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.