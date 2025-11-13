Lucas Moura reencontra sequência no São Paulo após temporada marcada por lesões

Lucas Moura reencontra sequência no São Paulo após temporada marcada por lesõesRecuperado de problemas no joelho direito, atacante soma sete jogos seguidos e busca encerrar o ano em alta pelo Tricolor
Depois de uma temporada repleta de idas e vindas por conta de lesões, Lucas Moura, enfim, reencontrou um período de estabilidade com a camisa do São Paulo. Recuperado de problemas no joelho direito, o atacante voltou a ter sequência e já soma sete partidas consecutivas nesta reta final de 2025. Este, aliás, é seu melhor ritmo desde o início do ano.
O camisa 7 começou a temporada em grande fase, sendo uma das principais armas ofensivas do time no Campeonato Paulista, com três gols e uma assistência. O bom momento, porém, foi interrompido por um estiramento na cápsula posterior do joelho direito sofrido no clássico contra o Palmeiras, o que o afastou por semanas.
Após o retorno em maio, Lucas chegou a disputar duas partidas, mas as dores persistiram e o jogador precisou retornar ao departamento médico. Em julho, passou por uma intervenção no joelho, mas voltou a sentir incômodos em agosto, atuando apenas em quatro jogos antes de uma nova pausa.
A virada veio no fim de agosto, quando o atacante foi submetido a uma artroscopia para retirada de uma fibrose no local. O procedimento, menos invasivo, marcou o início de uma recuperação definitiva. Lucas retornou oficialmente no dia 25 de setembro, contra a LDU, pela competição internacional, e desde então vem retomando espaço no elenco.
De lá pra cá, participou das partidas contra Palmeiras, Grêmio, Mirassol, Bahia, Vasco, Flamengo e Red Bull Bragantino. Ele foi titular em quatro delas e marcou um gol, de pênalti, na vitória sobre o Vasco em São Januário.
Lucas tenta terminar 2025 bem no São Paulo
O desempenho atual iguala sua melhor sequência da temporada, registrada no início do ano, durante o Paulistão. Agora, com cinco compromissos restantes no calendário, o atacante pode estabelecer sua maior série de jogos consecutivos em 2025, caso esteja em campo em ao menos mais uma partida.
Entre os confrontos que restam, está o clássico contra o Corinthians, um dos duelos preferidos de Lucas. A meta do jogador é clara: fechar o ano com ritmo, confiança e regularidade, algo que faltou em boa parte da temporada devido às lesões.
