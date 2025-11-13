Lucas Moura reencontra sequência no São Paulo após temporada marcada por lesões

Recuperado de problemas no joelho direito, atacante soma sete jogos seguidos e busca encerrar o ano em alta pelo Tricolor / Crédito: Jogada 10

Depois de uma temporada repleta de idas e vindas por conta de lesões, Lucas Moura, enfim, reencontrou um período de estabilidade com a camisa do São Paulo. Recuperado de problemas no joelho direito, o atacante voltou a ter sequência e já soma sete partidas consecutivas nesta reta final de 2025. Este, aliás, é seu melhor ritmo desde o início do ano. O camisa 7 começou a temporada em grande fase, sendo uma das principais armas ofensivas do time no Campeonato Paulista, com três gols e uma assistência. O bom momento, porém, foi interrompido por um estiramento na cápsula posterior do joelho direito sofrido no clássico contra o Palmeiras, o que o afastou por semanas.

Após o retorno em maio, Lucas chegou a disputar duas partidas, mas as dores persistiram e o jogador precisou retornar ao departamento médico. Em julho, passou por uma intervenção no joelho, mas voltou a sentir incômodos em agosto, atuando apenas em quatro jogos antes de uma nova pausa. A virada veio no fim de agosto, quando o atacante foi submetido a uma artroscopia para retirada de uma fibrose no local. O procedimento, menos invasivo, marcou o início de uma recuperação definitiva. Lucas retornou oficialmente no dia 25 de setembro, contra a LDU, pela competição internacional, e desde então vem retomando espaço no elenco. De lá pra cá, participou das partidas contra Palmeiras, Grêmio, Mirassol, Bahia, Vasco, Flamengo e Red Bull Bragantino. Ele foi titular em quatro delas e marcou um gol, de pênalti, na vitória sobre o Vasco em São Januário. Lucas tenta terminar 2025 bem no São Paulo O desempenho atual iguala sua melhor sequência da temporada, registrada no início do ano, durante o Paulistão. Agora, com cinco compromissos restantes no calendário, o atacante pode estabelecer sua maior série de jogos consecutivos em 2025, caso esteja em campo em ao menos mais uma partida.