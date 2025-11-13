Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo, será retomado nesta quinta-feira

Atacante irá conhecer os votos dos auditores e o futuro de sua suspensão no Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva
Autor Jogada 10
Depois da pausa da última segunda-feira (10), o julgamento do recurso de Bruno Henrique pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) será retomado nesta quinta (13), às 15h (de Brasília). Assim, o jogador irá conhecer os votos dos auditores, visto que o relator sugeriu a absolvição, enquanto um auditor pediu vista do processo.

Vale lembrar que o Tribunal condenou o jogador por 12 partidas de suspensão. Por outro lado, ele tem atuado com o auxílio de um efeito suspensivo da justiça desportiva e estufou a rede do Santos, no último domingo (9), no Maracanã.

Diante do caso, o Rubro-Negro entrou com um recurso no STJD contra a punição e segue otimista em mudar a decisão da 1ª comissão disciplinar. A acusação é de que o atleta teria supostamente forçado um cartão amarelo, em um jogo contra o Santos em 2023, para beneficiar apostadores.

Dias depois, a Procuradoria  do STJD também entrou com um recurso, mas para aumentar a pena de Bruno Henrique. Na visão da acusação, o atacante teve benefício pessoal com a informação ao avisar o irmão Wander que tomaria o cartão. Além disso, houve prejuízo ao clube, pois afetou o valor do ativo no mercado.

Possibilidades em jogo

Caso o Tribunal opte pela manutenção da suspensão, o jogador desfalcará o Flamengo na reta final da temporada. Afinal, restam seis partidas para o fim do Campeonato Brasileiro, em uma disputa intensa pelo título com o Palmeiras.

A princípio, a pena seria apenas para o torneio em que a infração ocorreu. Contudo, a CBF pode acionar a Fifa para que a suspensão também passe a valer na Libertadores. Algo que faria com que ele ficasse de fora da decisão contra a equipe paulista, dia 29, no Peru.

Além de Bruno Henrique, também fazem parte da investigação Wander Nunes Pinto Júnior (irmão do atleta), Ludymilla Araújo Lima (esposa de Wander) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima do jogador), e Andryl Sales Nascimento dos Reis, Claudinei Vitor Mosquete Bassan e Douglas Ribeiro Pina Barcelos (amigos de Wander, segundo as investigações).

