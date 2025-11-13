Julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo, será retomado nesta quinta-feira

Atacante irá conhecer os votos dos auditores e o futuro de sua suspensão no Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva

Depois da pausa da última segunda-feira (10), o julgamento do recurso de Bruno Henrique pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) será retomado nesta quinta (13), às 15h (de Brasília). Assim, o jogador irá conhecer os votos dos auditores, visto que o relator sugeriu a absolvição, enquanto um auditor pediu vista do processo.

Vale lembrar que o Tribunal condenou o jogador por 12 partidas de suspensão. Por outro lado, ele tem atuado com o auxílio de um efeito suspensivo da justiça desportiva e estufou a rede do Santos, no último domingo (9), no Maracanã.