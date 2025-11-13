Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogadores do Corinthians fazem treino técnico no CT; Hugo Souza segue fora

Goleiro sofreu uma pancada na coxa esquerda e ainda não voltou a treinar com os companheiros. Timão volta às atividades nesta sexta
O Corinthians treinou nesta quinta-feira (13) em preparação para o duelo com o São Paulo, daqui a uma semana, na Neo Química Arena. Os jogadores participaram de atividades técnicas no CT Joaquim Grava. Aliás, Hugo Souza foi desfalque.

O goleiro segue em tratamento no departamento de fisioterapia por conta de uma pancada na coxa esquerda, que o tirou dos jogos contra Red Bull Bragantino e Ceará. Assim, ainda não participou das atividades com os companheiros. Nestes dois confrontos, Felipe Longo começou como titular.

LEIA MAIS: Corinthians tem pior desempenho como mandante nos últimos três Brasileirões

O treino desta quinta começou com ativação na academia e aquecimento no gramado. Em seguida, os atletas participaram de um trabalho de confrontos, com finalizações de dois contra dois, três contra dois, quatro contra três e quatro contra quatro.

A comissão técnica de Dorival Júnior promoveu ainda um exercício de enfrentamento de dez contra dez, com superioridade numérica por zonas de campo.

O Timão volta a treinar na sexta-feira, com mais cinco atividades até o clássico diante do São Paulo. O Majestoso ocorrerá na próxima quinta-feira (20), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o duelo, Dorival não poderá contar com o meia Rodrigo Garro. Afinal, o argentino levou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão.

Já o volante Raniele segue em recuperação de uma lesão no músculo adutor da perna direita. André e Vitinho, por sua vez, continuam em transição física. Eles são dúvidas para o duelo.

