Jogadores do Corinthians fazem treino técnico no CT; Hugo Souza segue fora

Goleiro sofreu uma pancada na coxa esquerda e ainda não voltou a treinar com os companheiros. Timão volta às atividades nesta sexta

O Corinthians treinou nesta quinta-feira (13) em preparação para o duelo com o São Paulo, daqui a uma semana, na Neo Química Arena. Os jogadores participaram de atividades técnicas no CT Joaquim Grava. Aliás, Hugo Souza foi desfalque.

O goleiro segue em tratamento no departamento de fisioterapia por conta de uma pancada na coxa esquerda, que o tirou dos jogos contra Red Bull Bragantino e Ceará. Assim, ainda não participou das atividades com os companheiros. Nestes dois confrontos, Felipe Longo começou como titular.

O treino desta quinta começou com ativação na academia e aquecimento no gramado. Em seguida, os atletas participaram de um trabalho de confrontos, com finalizações de dois contra dois, três contra dois, quatro contra três e quatro contra quatro.

A comissão técnica de Dorival Júnior promoveu ainda um exercício de enfrentamento de dez contra dez, com superioridade numérica por zonas de campo.