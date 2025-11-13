Jogadora sofre traumatismo craniano em jogo da Champions e está internada

Andrea Medina, do Atlético de Madrid, foi retirada de maca após choque violento com atleta da Juventus; exames descartaram complicações graves

A jogada ocorreu por volta dos 30 minutos do segundo tempo. Medina tentou interceptar uma jogada e sofreu um forte impacto ao colidir com a atacante italiana Barbara Bonansea. A atleta caiu desacordada no gramado, provocando preocupação imediata entre companheiras e adversárias.

A jogadora espanhola Andrea Medina, lateral-esquerda do Atlético de Madrid, sofreu um traumatismo craniano na partida contra a Juventus, pela Champions League feminina, na noite de quarta-feira (12), na Espanha.

O atendimento médico durou cerca de seis minutos. Em seguida, Medina foi encaminhada para um hospital de Madri, onde passou por exames neurológicos.

Em nota oficial, o Atlético informou que a jogadora “sofreu traumatismo cranioencefálico” e que “permanece em observação, mas encontra-se consciente e fora de perigo”. A equipe médica realizará novos testes nas próximas horas para definir o tempo de recuperação.

O incidente, inclusive, ofuscou o resultado da partida — vitória da Juventus por 2 a 1 — e reacendeu o debate sobre os protocolos de concussão no futebol feminino.

Andrea Medina, de 21 anos, é uma das promessas da nova geração espanhola e acumula convocações para as seleções de base. A expectativa é de que ela permaneça afastada por precaução até receber liberação médica completa.