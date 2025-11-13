Joana Machado, ex-namorada de Adriano Imperador, ressurge com foto sensual

A ex-modelo e personal trainer Joana Machado, ex-namorada de Adriano Imperador , decidiu viver no anonimato a partir de 2017, mas decidiu ressurgir nas redes sociais, nesta quinta-feira (13). Ela causou e ganhou repercussão nas redes sociais ao publicar registro de maiô em que ostenta sensualidade em comemoração aos seus 45 anos. Inclusive, o antigo caso do ex-centroavante escolheu uma legenda misteriosa para a postagem.

Joana começou a ganhar popularidade em 2008, quando vivia um namoro turbulento com Adriano Imperador, que na época jogava no Flamengo. Por um contexto em que sofria com problemas de depressão já há uns anos. Por isso, a sua escolha foi por assumir uma vida mais discreta, com o sumiço das redes sociais e abandono de seus compromissos na TV.

A ex-modelo venceu a quarta edição do reality “A Fazenda” e depois assumiu por um ano e meio a função de repórter na atração “Os Legendários”, que Marcos Mion comandava na Record. Entretanto, ela preferiu abdicar da trajetória artística. Após isso, Joana mudou de carreira e virou assessora política de André Lazaroni, ex-deputado estadual do Rio de Janeiro.

No cenário atual, a personal treinar se tornou estudante de biomedicina. A ex-namorada de Adriano Imperador continua no Rio de Janeiro. Aliás, ela vive Ana Luiza, de 27 anos, e Maurício, de 19, que são originários de seu primeiro casamento.