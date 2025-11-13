Jamaica sofre o empate no final contra Trinidad e Tobago e fica em desvantagem na briga para voltar à Copa

Reggae Boyz venciam o jogo até os 40 minutos, quando sofreram o empate e caíram para a segunda colocação do seu grupo / Crédito: Jogada 10

A Jamaica ficou em uma situação delicada na briga para voltar à Copa do Mundo após 28 anos. Na noite desta quinta-feira (13), os Reggae Boyz venciam Trinidad e Tobago até a reta final da partida, mas sofreram o empate nos últimos minutos. Com o resultado, os jamaicanos ainda dependem de si para conseguir a classificação para o Mundial. Entretanto, a Jamaica cai para a segunda posição do Grupo B, com dez pontos, caindo para a segunda colocação. Afinal, Curaçao goleou Bermuda por 7 a 0 e assumiu a ponta da chave, jogando pelo empate no confronto direto da última rodada. Já os Soca Warriors pararam nos seis pontos e estão eliminados.

Donos da casa melhores Precisando do resultado para seguir vivo nas Eliminatórias, os donos da casa partiram para cima e tomaram mais iniciativa no começo do jogo. Entretanto, as chances demoraram para aparecer. Levi Garcia recebeu pela direita, trouxe para a área, passou pela marcação e chutou cruzado para fora. Depois, Spicer pegou bonito de primeira e parou em boa defesa de Blake. A Jamaica chegou aos poucos, criando poucas oportunidades, Na principal, Russell subiu mais após cruzamento na área e cabeceou para marcar. Porém, o auxiliar flagrou o impedimento do jogador, confirmado pelo VAR, em um lance decidido no detalhe. Jamaica sai na frente e Trinidad e Tobago empata No começo do segundo tempo, Trinidad e Tobago teve uma boa chance para marcar. Levi Garcia recebeu no ataque, tentou tocar por cima do goleiro, mas mandou para fora. A resposta jamaicana foi fatal. Cephas fez grande jogada individual pela esquerda, deixou o marcador no chão e chutou cruzado para abrir o marcador.