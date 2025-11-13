Já classificada, Inglaterra vence e elimina a Sérvia nas Eliminatórias

Já classificada, Inglaterra vence e elimina a Sérvia nas EliminatóriasSaka e Eze marcam em Wembley. Vitória da Albânia em outro jogo tira qualquer chance da Sérvia de buscar ao menos a repescagem
Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Inglaterra teve um treino de luxo nesta quinta-feira (13), em Wembley. Pela penúltima rodada das Eliminatórias, a equipe do técnico Thomas Tuchel venceu a Sérvia por 2 a 0 e se mantém com 100% de aproveitamento. Jogadores do Arsenal, Saka e Eze marcaram os gols do prélio. O triunfo eliminou com qualquer chance da seleção dos Bálcãs jogar o Mundial. Afinal, a Albânia venceu a Andorra, fora de casa, por 1 a 0, e se garantiu na repescagem por antecipação.
Os ingleses chegaram a 21 pontos, na liderança isolada do Grupo K e com 100% de aproveitamento. Já a Sérvia fica com dez, na terceira colocação, a quatro da Albânia, faltando apenas uma rodada para o fim das Eliminatórias.
As duas seleções voltam a campo às 14h (de Brasília) de domingo (16). Enquanto os britânicos visitam a Albânia, a Sérvia recebe a Letônia.
A Inglaterra foi soberana no primeiro tempo, sofrendo poucos sustos da Sérvia. O amplo domínio, contudo, não se traduziu em grandes lances de perigo. Harry Kane saía muito da área e ajudava na criação das jogadas, com Rashford e Saka abertos pelas pontas.
O gol inglês saiu aos 28 do primeiro tempo. Após cobrança de falta rebatida pelo goleiro sérvio, a bola sobrou para O’Reilly finalizar. A zaga cortou e Saka pegou o rebote, batendo de primeira para fazer um bonito gol.
Logo depois, Kane teve a chance de ampliar após cobrança de escanteio. Contudo, o atacante cabeceou para o chão, com força, e viu a bola passar por cima do travessão.
Inglaterra melhora com substituições, mas Sérvia dá susto
Na segunda etapa, os britânicos seguiram com a posse de bola, mas não demonstravam tanto apetite para marcar o segundo gol. Thomas Tuchel mandou a campo Bellingham, Foden, Eze e Jordan Henderson, garantindo mais força ao ataque, apesar da saída de Kane. Em contrapartida, a Sérvia, já necessitando de ao menos o empate para seguir com chances, foi toda para cima. No entanto, os ingleses seguiam levando perigo para a meta de Rajkovic.
Se o domínio territorial era todo do time da casa, principalmente com a melhora após as substituições, quem quase marcou foi a Sérvia. Jovic fez jogada e finalizou. A bola bateu na zaga e sobrou para Samardzic. O lance foi bastante semelhante ao gol de Saka, mas a finalização, dessa vez, passou raspando a trave de Pickford. Vlahovic também teve boa chance do empate.
Os ingleses, já com a sua situação definida nas Eliminatórias, via o desespero do rival. Assim, em contragolpe, quase ampliou com Eze, que acertou a trave após jogada de Bellingham. O contra-ataque passou a ser a jogada preferida dos anfitriões nos minutos finais. Assim, Foden arrancou e rolou para Eze bater com extrema categoria, no ângulo, para fechar o marcador: 2 a 0.