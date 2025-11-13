Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Itália vence Moldávia, mas está virtualmente na repescagem da Copa do Mundo

Itália vence Moldávia, mas está virtualmente na repescagem da Copa do Mundo

Apesar do triunfo por 2 a 0, fora de casa, Azzurra precisaria de uma goleada de 9 a 0 para cima da Noruega para terminar líder de seu grupo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Itália desperdiçou muitas chances, mas conseguiu sair da Moldávia com uma justa vitória por 2 a 0, nesta quinta-feira (13/11), contra os donos da casa. Foi graças a gols de Mancini e Esposito, já na bacia das almas, no estádio Zimbru, em Chisinau (MOL). A vitória, porém, não altera tanto a situação do Grupo I das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Afinal, a seleção de Gennaro Gattuso vai aos 18 pontos e até fica ao alcance da Noruega (21) – sua próxima adversária -, que venceu a Estônia. No entanto, o time de Haaland possui 17 gols de vantagem em relação ao saldo dos italianos, o que virtualmente garante os nórdicos na liderança da chave. Dessa forma, a Itália deverá mesmo se contentar com a repescagem para chegar à Copa do Mundo 2026.

LEIA MAIS: Ídolo do Corinthians expõe caso de vestiário e detona privilégios de Depay: “Vai jogar sozinho”

O jogo

A partida foi um verdadeiro bombardeio do início ao fim. Só na primeira etapa, foram 13 finalizações italianas, sendo três no alvo. Foram inúmeras as chegadas à área adversária, com a Itália desperdiçando boas chances de abrir o marcador. Na etapa final, apesar de um volume menor, a Azzurra seguia esbarrando na má pontaria e, claro, no goleiro Kozhukhar.

Gattuso optou por algumas mudanças, colocando Espósito e Retegui nos lugares de Scamacca e Raspadori, respectivamente. Dimarco entrou na vaga de Cambiasso, enquanto Politano foi a campo para fazer Orsolini descansar.

Como diz o ditado: “água mole em pedra dura tanto bate até que fura”. Foi nessa toada que, através de Mancini, a Itália chegou ao primeiro gol da partida, aos 42′. Dimarco – com total liberdade – cruzou da esquerda, e Mancini, de peixinho, testou para fazer um belo gol. Nos acréscimos, Esposito – também de cabeça – garantiu o 2 a 0 para dar a vitória à Azzurra.

Próximos passos de Moldávia e Itália

A Itália encerra sua participação nas Eliminatórias já no domingo (16/11), em casa, quando pega a Noruega, pela última rodada. Depois, então, só voltará em campo (provavelmente) para a repescagem europeia, no fim de março. O sorteio que definirá os confrontos será no dia 20 de novembro, na sede da Fifa, em Zurique (SUI).

A Moldávia fecha sua modesta participação contra Israel, também no domingo, às 16h45, em Debreceni, na Hungria. O duelo não ocorre em solo israelense por determinação da Uefa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar