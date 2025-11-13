Itália vence Moldávia, mas está virtualmente na repescagem da Copa do Mundo

Apesar do triunfo por 2 a 0, fora de casa, Azzurra precisaria de uma goleada de 9 a 0 para cima da Noruega para terminar líder de seu grupo / Crédito: Jogada 10

A Itália desperdiçou muitas chances, mas conseguiu sair da Moldávia com uma justa vitória por 2 a 0, nesta quinta-feira (13/11), contra os donos da casa. Foi graças a gols de Mancini e Esposito, já na bacia das almas, no estádio Zimbru, em Chisinau (MOL). A vitória, porém, não altera tanto a situação do Grupo I das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Afinal, a seleção de Gennaro Gattuso vai aos 18 pontos e até fica ao alcance da Noruega (21) – sua próxima adversária -, que venceu a Estônia. No entanto, o time de Haaland possui 17 gols de vantagem em relação ao saldo dos italianos, o que virtualmente garante os nórdicos na liderança da chave. Dessa forma, a Itália deverá mesmo se contentar com a repescagem para chegar à Copa do Mundo 2026. LEIA MAIS: Ídolo do Corinthians expõe caso de vestiário e detona privilégios de Depay: “Vai jogar sozinho” O jogo A partida foi um verdadeiro bombardeio do início ao fim. Só na primeira etapa, foram 13 finalizações italianas, sendo três no alvo. Foram inúmeras as chegadas à área adversária, com a Itália desperdiçando boas chances de abrir o marcador. Na etapa final, apesar de um volume menor, a Azzurra seguia esbarrando na má pontaria e, claro, no goleiro Kozhukhar.

Gattuso optou por algumas mudanças, colocando Espósito e Retegui nos lugares de Scamacca e Raspadori, respectivamente. Dimarco entrou na vaga de Cambiasso, enquanto Politano foi a campo para fazer Orsolini descansar. Como diz o ditado: “água mole em pedra dura tanto bate até que fura”. Foi nessa toada que, através de Mancini, a Itália chegou ao primeiro gol da partida, aos 42′. Dimarco – com total liberdade – cruzou da esquerda, e Mancini, de peixinho, testou para fazer um belo gol. Nos acréscimos, Esposito – também de cabeça – garantiu o 2 a 0 para dar a vitória à Azzurra. Próximos passos de Moldávia e Itália