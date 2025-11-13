Ídolo do Corinthians expõe caso de vestiário e detona privilégios de Depay: “Vai jogar sozinho”

O ex-jogador também criticou a postura do holandês na derrota para o Ceará e revelou incômodos internos repassados à diretoria sobre o astro

A grave crise financeira vivida pelo Corinthians tem refletido diretamente nas relações internas do clube e, segundo parte da imprensa, também no ambiente com Memphis Depay. O vínculo milionário do holandês — do contrato recheado de regalias ao padrão luxuoso de moradia — tem figurado no centro dos debates envolvendo o momento do Alvinegro. Para o ídolo da Fiel Marcelinho Carioca, o atacante parece distante da realidade corintiana.

Marcelinho fez duras críticas ao comportamento do atacante durante participação na edição mais recente do Arena SBT. No programa, o ex-jogador contestou desde o uso da camisa 10 até supostos privilégios do holandês dentro do elenco, com direito a exposição de um episódio envolvendo Rodrigo Garro.

“Bateu falta ridícula. Você tem que ter a humildade de entregar a camisa 10 que você tomou, você bagunçou o vestiário. O outro ponto, o Garro chegou na direção e disse: ‘Atrasa o salário de todo mundo, mas dele não atrasa’. Vai jogar sozinho, cara. Você erra passe, não consegue dominar bola e colocam como craque”, desabafou.

Questionado sobre o relato envolvendo o meia argentino, Marcelinho confirmou a veracidade da situação. Para ele, aliás, o episódio evidencia o clima de desequilíbrio que ronda o elenco e as diferenças de tratamento.

“[…] Você mora num lugar de R$ 350 mil, com o clube que não consegue pagar salário. Está tentando sair porque estão pressionando. […] Inadmissível fazer um contrato com um jogador que não é craque, pagar R$ 6 milhões. Esse jogador não conseguiu jogar no Barcelona, não conseguiu jogar no Lille, no Atlético de Madrid, Manchester United”, prosseguiu.