Guga viaja ao lado de companheiros de Fluminense após terminar namoro

Lateral do Tricolor curte primeiros dias de solteiro depois do fim do relacionamento de cinco anos com Jessica Franzoni

O camisa 23 do Fluminense curte o período de descanso ao lado dos atacantes Agustín Canobbio e Santiago Moreno na Costa Verde do Rio de Janeiro. O trio já fez alguns passeios de lancha e eventos com shows de pagode, como registraram alguns amigos deles que também estiveram na viagem.

Lateral-direito do Fluminense, Guga teve uma mudança em seu status de relacionamento após decidir encerrar o namoro de cinco anos com a estudante Jessica Franzoni. A notícia provocou espanto em diversos torcedores do Tricolor, que torciam pela prosperidade do casal. Em seus primeiros dias como solteiro, o jogador topou fazer uma viagem para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, durante a paralisação da Data Fifa.

A ida para Angra dos Reis foi essencial para Santiago Moreno, que se transferiu para o Tricolor na última janela de transferências. Ou seja, segue em adaptação e se entrosando com os companheiros do novo clube. Já Agustín Canobbio passa por momento semelhante ao de Guga. Isso porque terminou o affair com Luiza Watson, ex de Cauã Reymond e Allan Souza, do Flamengo.

A respeito da separação do lateral do Fluminense depois de longo relacionamento, Jessica Franzoni decidiu arquivar as fotos que exibem a vida de casal. Por outro lado, Guga seguiu com os registros em sua conta no Instagram, porém deixou de segui-la na rede social e ela teve a mesma atitude.

Guga e Fluminense acertam renovação há poucos meses

O lateral-direito e o clube concordaram com a extensão do vínculo até 2029 em negociação que foi concluída há dois meses. O seu contrato anterior com o clube expirava ao fim desta temporada. Inicialmente, em dezembro do ano passado, o jogador, entretanto, recusou a primeira oferta do Fluminense, porém as partes voltaram a conversar e tinham interesse na extensão.

O lateral-direito chegou a receber sondagens de outros clubes da Série A do Brasileirão, mas recusou todas para permanecer no Fluminense. Apesar de jamais se consolidar como titular absoluto, ele é peça funcional no elenco tricolor.