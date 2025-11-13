Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Guga viaja ao lado de companheiros de Fluminense após terminar namoro

Guga viaja ao lado de companheiros de Fluminense após terminar namoro

Lateral do Tricolor curte primeiros dias de solteiro depois do fim do relacionamento de cinco anos com Jessica Franzoni
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Lateral-direito do Fluminense, Guga teve uma mudança em seu status de relacionamento após decidir encerrar o namoro de cinco anos com a estudante Jessica Franzoni. A notícia provocou espanto em diversos torcedores do Tricolor, que torciam pela prosperidade do casal. Em seus primeiros dias como solteiro, o jogador topou fazer uma viagem para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, durante a paralisação da Data Fifa.

O camisa 23 do Fluminense curte o período de descanso ao lado dos atacantes Agustín Canobbio e Santiago Moreno na Costa Verde do Rio de Janeiro. O trio já fez alguns passeios de lancha e eventos com shows de pagode, como registraram alguns amigos deles que também estiveram na viagem.

A ida para Angra dos Reis foi essencial para Santiago Moreno, que se transferiu para o Tricolor na última janela de transferências. Ou seja, segue em adaptação e se entrosando com os companheiros do novo clube. Já Agustín Canobbio passa por momento semelhante ao de Guga. Isso porque terminou o affair com Luiza Watson, ex de Cauã Reymond e Allan Souza, do Flamengo.

A respeito da separação do lateral do Fluminense depois de longo relacionamento, Jessica Franzoni decidiu arquivar as fotos que exibem a vida de casal. Por outro lado, Guga seguiu com os registros em sua conta no Instagram, porém deixou de segui-la na rede social e ela teve a mesma atitude.

Guga e Fluminense acertam renovação há poucos meses

O lateral-direito e o clube concordaram com a extensão do vínculo até 2029 em negociação que foi concluída há dois meses. O seu contrato anterior com o clube expirava ao fim desta temporada. Inicialmente, em dezembro do ano passado, o jogador, entretanto, recusou a primeira oferta do Fluminense, porém as partes voltaram a conversar e tinham interesse na extensão.

O lateral-direito chegou a receber sondagens de outros clubes da Série A do Brasileirão, mas recusou todas para permanecer no Fluminense. Apesar de jamais se consolidar como titular absoluto, ele é peça funcional no elenco tricolor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar