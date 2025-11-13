Grêmio deve ter retorno de lateral-direito contra o Vasco

Recuperado de lesão muscular, Marcos Rocha voltou a treinar no gramado e deve reforçar o Grêmio na reta final do Brasileiro

Nesta quinta-feira (13), Marcos Rocha, que se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, voltou a treinar no gramado. O lateral-direito, inclusive, já fez atividades com bola no CT Luiz Carvalho.

O Grêmio pode ter mais um importante retorno para a sequência do Campeonato Brasileiro. Além de Willian , o lateral-direito Marcos Rocha também voltou a treinar no gramado e deve voltar ao time de Mano Menezes. Inclusive, experiente jogador já pode retornar contra o Vasco, na próxima quarta-feira (19), na Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Marcos Rocha sofreu a lesão durante a derrota para o Bahia, em outubro, pela 29ª rodada do Brasileiro. O lateral-direito precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da partida, na Arena Fonte Nova.

Contratado na janela de transferências do meio da temporada, Marcos Rocha logo virou titular e nome importante do time de Mano Menezes. Inclusive, ele virou um dos líderes do elenco tricolor. No entanto, o defensor de 36 anos fez 7 jogos com a camisa tricolor. Desde a sua lesão, a lateral-direita passou a ser um problema para o treinador do Grêmio.

Agora, a comissão técnica e o departamento médico do Grêmio irão avaliar a evolução de Marcos Rocha nos trabalhos com bola e no gramado do CT. Assim, existe a expectativa do lateral-direito ser ao menos relacionado contra o Vasco, na próxima semana.

Grêmio deve ter outro reforço importante

Além de Marcos Rocha, o Grêmio teve outra boa notícia para a reta final do Brasileirão. No começo da semana, o meio-campista Willian também retornou aos trabalhos no gramado do CT Luiz Carvalho. O jogador avançou na recuperação da fratura no quinto metatarso do pé direito e também pode ser relacionado para a partida contra o Vasco.