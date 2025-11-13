França goleia Ucrânia e garante vaga na Copa do Mundo de 2026

Mbappé brilha com dois gols, chega a 55 pela seleção e deixa os Bleus classificados com uma rodada de antecedência nas Eliminatórias

A França vai disputar a Copa do Mundo de 2026. A seleção francesa goleou a Ucrânia por 4 a 0 nesta quinta-feira (13), no Parque dos Príncipes, em Paris, e carimbou o passaporte para o Mundial que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá. Mbappé marcou duas vezes, uma delas em cobrança de pênalti de cavadinha, enquanto Olise e Ekitiké completaram a vitória nesta 5ª rodada do Grupo D das Eliminatórias Europeias.

Com os dois gols marcados nesta quinta-feira, Mbappé chegou a cinco em quatro jogos nesta Eliminatórias. Além disso, o craque alcançou a marca de 55 gols com a camisa da seleção e está a dois de igualar Olivier Giroud como maior artilheiro da equipe nacional.

O time comandado pelo técnico Didier Deschamps precisa da vitória em casa para garantir classificação na Copa do Mundo de 2026 com uma rodada de antecedência. Com o resultado, a França chegou a 13 pontos em cinco jogos e segue invicta no Grupo D. A vantagem para a vice-líder Islândia é de seis pontos e o time francês não poderá mais ser alcançado na tabela.

Na próxima e última rodada das Eliminatórias, os franceses pegam o eliminado Azerbaijão fora de casa, enquanto os ucranianos recebem a Islândia.

Se houver empate, França e Ucrânia vão para a última rodada com chances de classificação.