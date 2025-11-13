Flamengo freta avião para ter convocados no Fla-Flu

O transporte, afinal, segundo informações do “ge” desta quinta-feira (13/11), sairá de Nova York, onde a Colômbia, de Carrascal, encara a Austrália, na terça (18/11). Já o Equador, de Plata, enfrentará a Nova Zelândia em Nova Jersey, cidade vizinha. O Uruguai, de Arrascaeta, Varela e Viña, por fim, atua em Tampa, contra os Estados Unidos.

Em busca de se “reforçar” para o clássico com o Fluminense, na próxima quarta-feira (19/11), o Flamengo fretou um avião para trazer Carrascal, Plata, Viña, Varela e Arrascaeta após o fim da Data Fifa. Os atletas em questão estarão nos Estados Unidos, de onde o avião sairá na madrugada do dia 19.

Assim, o voo sairá de NY em direção a Tampa, onde os uruguaios embarcarão. O desembarque, ainda de acordo com o site, será no início da tarde de quarta, dia do jogo.

A utilização dos atletas, no entanto, não é garantida apesar dos esforços para buscá-los a tempo. Isso porque o clube definirá a partir de cada caso quanto minutos cada atleta aguentaria em campo em caso de escalação.

Já os brasileiros Danilo e Alex Sandro estarão na Europa com a Seleção. Por lá, o Brasil enfrenta Senegal, no sábado (15/11), e Tunísia, na terça. O próprio lateral-esquerdo, em coletiva nesta quinta (13/11), revelou que deve voltar em voo comercial com Danilo.