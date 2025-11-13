Família de Caio Júnior vence Chapecoense na Justiça por tragédia de 2016

Clube não pode mais recorrer da decisão de indenizar a família do técnico; processo agora segue para o TST apenas para definir os valores / Crédito: Jogada 10

A Chapecoense terá que indenizar a família do ex-técnico Caio Júnior, uma das 71 vítimas da tragédia aérea de 2016. A 1ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina (TRT-SC) proferiu a decisão favorável à família. O clube, aliás, não pode mais recorrer sobre o mérito da indenização por danos morais e materiais. O acidente, que completará nove anos no dia 29 de novembro, ocorreu quando a delegação viajava para a Colômbia onde o clube disputaria a histórica partida de ida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. A ação movida pela família teve como base a negligência da Chapecoense na contratação do voo fretado. A aeronave, afinal, era da empresa boliviana LaMia e levava a delegação para Medellín. A investigação oficial, aliás, concluiu que o acidente ocorreu por esgotamento de combustível (pane seca), devido à falta de gestão de risco da companhia aérea.

Família de Caio Júnior vai receber indenização por danos morais e materiais O processo, que corre em segredo de justiça, segue agora para o Tribunal Superior do Trabalho (TST). Esta corte, no entanto, analisará apenas a base de cálculo para definir os valores finais da indenização. Segundo Ruy Barbosa, advogado da família, a viúva, Adriana Saroli, e os dois filhos, Gabriel e Matheus Saroli, receberão os valores. “Cada um deles receberá uma indenização por danos morais e danos materiais”, explicou o advogado. Além disso, o clube deverá pagar uma pensão mensal para a viúva e para o filho mais novo, Matheus (que tinha 16 anos na época). Gabriel, o mais velho, tinha 20 anos. Um dos cálculos para a pensão, aliás, será a expectativa de vida do treinador. Caio Júnior tinha 51 anos na época do acidente. Portanto, segundo o IBGE, a projeção de vida dele era de pelo menos mais 20 anos, mas os direitos de imagem não entram no cálculo.