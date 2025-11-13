Ex-presidente do Cade assume cargo na diretoria do Vasco

O advogado Alexandre Cordeiro Macedo é o novo vice-presidente de relações institucionais do Vasco. O dirigente vai representar o clube em Brasília, onde tem um escritório de advocacia. A notícia foi divulgada primeiro pelo “ge” e confirmada pelo Jogada10.

Alexandre Cordeiro Macedo já foi presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), cargo que ocupou até julho. Ter o advogado dentro do Vasco era desejo antigo do presidente Pedrinho. Em março do ano passado, Macedo chegou a ser convidado para assumir uma cadeira no Conselho de Administração da SAF, mas a indicação foi vetada pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República.