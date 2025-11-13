Ex-presidente do Cade assume cargo na diretoria do Vasco

Ex-presidente do Cade assume cargo na diretoria do VascoAlexandre Cordeiro Macedo é advogado e vai representar o Cruz-Maltino em Brasília, como vice-presidente de relações institucionais
O advogado Alexandre Cordeiro Macedo é o novo vice-presidente de relações institucionais do Vasco. O dirigente vai representar o clube em Brasília, onde tem um escritório de advocacia. A notícia foi divulgada primeiro pelo “ge” e confirmada pelo Jogada10.
Alexandre Cordeiro Macedo já foi presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), cargo que ocupou até julho. Ter o advogado dentro do Vasco era desejo antigo do presidente Pedrinho. Em março do ano passado, Macedo chegou a ser convidado para assumir uma cadeira no Conselho de Administração da SAF, mas a indicação foi vetada pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República.
O Cade, no qual ele presidia, realiza investigações e decide sobre fusões e aquisições empresarias. As operações também envolvem clubes de futebol. Dessa forma, a participação de Macedo na SAF do Vasco se configuraria conflito de interesse.
A gestão de Pedrinho ganha ainda mais força política nos bastidores jurídicos. Vale destacar que o 1º vice-presidente geral, Paulo Salomão, e o presidente da Assembleia Geral, Alan Belaciano, são advogados renomados e com muita influência nos tribunais.