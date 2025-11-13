Ex-ESPN retorna à Globo para nova função em grade esportiva da emissora

Apresentador reestreará pelo SporTV, canal por assinatura da emissora, a partir do próximo calendário do futebol nacional / Crédito: Jogada 10

O apresentador Abel Neto está de casa nova — ou antiga —, após seis anos à frente de programações da ESPN. Isso porque o comunicador reestreará na TV como funcionário da Globo a partir de 2026, mas desta vez integrando o time de comentaristas do SporTV. A emissora traçou um plano para contar com Abel em diferentes programas do canal por assinatura, mas com maior frequência no ‘Fechamento SporTV’, comandado por André Rizek. O ex-jogador Denílson também participa da atração, que vai ao ar nas noites de domingo.

Apesar de confirmada tanto pelo jornalista quanto pela emissora, a notícia foi dada primeiramente pela coluna F5, da Folha de S. Paulo. Abel Neto mostrou entusiasmo no retorno à velha casa, mas especialmente pelo reencontro com antigos colegas em uma nova etapa da carreira. “Legal demais reencontrar pessoas com quem eu já trabalhei, conhecer e estar ao lado de novos profissionais. Tanta gente boa que tem no SporTV. Estou superfeliz, ansioso para começar e empolgado para mergulhar nesse novo desafio, na minha antiga nova casa”, afirmou. O jornalista também ressaltou o caráter desafiador dessa volta, agora em uma nova função: “Sempre bom termos desafios na carreira e na vida. Encaro como um desafio superinteressante, começar uma nova história e agora uma nova função, de comentarista. Espero, agora, corresponder à expectativa. Vou trabalhar muito para isso”. Trajetória no jornalismo esportivo Abel Neto iniciou a carreira em 1997, no jornal Lance! — recém-lançado à época. No litoral paulista, ganhou funções como repórter da TV Tribuna, afiliada da Globo em Santos, para cobrir o time local do Globo Esporte. A projeção nacional começou ali, marcando o início de uma trajetória sólida na comunicação esportiva.

Em julho de 2000, transferiu-se para São Paulo e passou a atuar como setorista na emissora. Ele acompanhava Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Portuguesa à época, dividindo-se também com a cobertura da Copa do Mundo de 2006. A partir de 2012, começou a apresentar ocasionalmente o GE de São Paulo, como substituto de Tiago Leifert. Comandou o quadro de esportes do Bom Dia São Paulo entre 2013 e 2018, mesmo período em que apresentou o Seleção SporTV. Passagem pela ESPN e nova fase na Globo Abel deixou a emissora em 2018 para integrar o Fox Sports, onde se tornou um dos principais nomes logo de cara. Com a fusão do canal com a ESPN, em 2020, passou a fazer parte do grupo Disney e comandou atrações como ‘Tarde Redonda’, ‘Linha de Passe’ e ‘Futebol 360’.