Enzo Díaz passa por cirurgia e não deve mais atuar em 2025 pelo São Paulo

Enzo Díaz passa por cirurgia e não deve mais atuar em 2025 pelo São PauloLateral-esquerdo passou por uma herniorrafia, procedimento cirúrgico para corrigir uma hérnia inguinal oculta do lado esquerdo
O São Paulo ganhou um problema para o restante da temporada. Afinal, o lateral-esquerdo Enzo Díaz passou por uma herniorrafia na última quarta-feira (12), na Argentina, e não deve mais atuar em 2025.
Herniorrafia é o procedimento cirúrgico para corrigir uma hérnia inguinal oculta do lado esquerdo, que deixava o jogador com muitas dores. O problema ocorre quando um órgão ou tecido se projeta através de uma fraqueza na parede muscular. Partiu do atleta a opção de operar no país vizinho.
Apesar de não poder atuar nas últimas cinco partidas do São Paulo no ano, Enzo Díaz bateu a meta estipulada em contrato e será adquirido em definitivo. Assim, o Tricolor pagará 2 milhões de dólares (R$ 10,8 milhões) ao River Plate.
Dessa maneira, o São Paulo vai ficar com 60% dos direitos econômicos de Enzo Díaz. Na cláusula para compra, o lateral-esquerdo deveria superar a marca de 50% dos jogos da temporada de 2025, com um mínimo de 45 minutos jogados.
Além disso, as tratativas pelo jogador devem envolver o também argentino Galoppo, em transferência para o próprio River Plate. O meia ainda pertence ao Tricolor, mas está perto de bater meta nos Millonarios.
Caso a negociação se concretize, o River pagará 3,6 milhões de dólares (R$ 18,9 milhões) para ficar com jogador em definitivo. Aliás, o São Paulo ainda manteria 40% dos direitos econômicos.
São Paulo chega a sete jogadores operados na temporada
Além de Enzo, o Tricolor chega à marca de sete jogadores operados nesta temporada. São eles: Calleri (ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Dinenno (artroscopia no joelho direito), Lucas Moura (artroscopia no joelho direito), Ryan Francisco (ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Pablo Maia (ligamento do tornozelo direito) e Hugo Leonardo (ligamento cruzado anterior do joelho direito).