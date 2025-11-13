Enzo Díaz passa por cirurgia e não deve mais atuar em 2025 pelo São Paulo

Lateral-esquerdo passou por uma herniorrafia, procedimento cirúrgico para corrigir uma hérnia inguinal oculta do lado esquerdo / Crédito: Jogada 10

O São Paulo ganhou um problema para o restante da temporada. Afinal, o lateral-esquerdo Enzo Díaz passou por uma herniorrafia na última quarta-feira (12), na Argentina, e não deve mais atuar em 2025. Herniorrafia é o procedimento cirúrgico para corrigir uma hérnia inguinal oculta do lado esquerdo, que deixava o jogador com muitas dores. O problema ocorre quando um órgão ou tecido se projeta através de uma fraqueza na parede muscular. Partiu do atleta a opção de operar no país vizinho.

LEIA MAIS: Lucas Moura reencontra sequência no São Paulo após temporada cheia por lesões Apesar de não poder atuar nas últimas cinco partidas do São Paulo no ano, Enzo Díaz bateu a meta estipulada em contrato e será adquirido em definitivo. Assim, o Tricolor pagará 2 milhões de dólares (R$ 10,8 milhões) ao River Plate. Dessa maneira, o São Paulo vai ficar com 60% dos direitos econômicos de Enzo Díaz. Na cláusula para compra, o lateral-esquerdo deveria superar a marca de 50% dos jogos da temporada de 2025, com um mínimo de 45 minutos jogados. Além disso, as tratativas pelo jogador devem envolver o também argentino Galoppo, em transferência para o próprio River Plate. O meia ainda pertence ao Tricolor, mas está perto de bater meta nos Millonarios.