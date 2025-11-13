Empresário que levou Ancelotti à Seleção tenta convencer São Paulo por SAF

Diego Fernandes tenta convencer conselheiros da necessidade de modernizar a gestão. Projeto ainda é visto com desconfiança interna / Crédito: Jogada 10

Interessado em viabilizar a implementação de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no São Paulo, o empresário Diego Fernandes participou na última quarta-feira (12/11) de um almoço informal com conselheiros do clube, no Club Athletico Paulistano. O encontro fez parte de uma reunião anual de sócios são-paulinos do local e contou também com a presença do presidente do Conselho Deliberativo, Olten Ayres. Durante a conversa, Fernandes manifestou preocupação com o futuro financeiro e administrativo do Tricolor. Além disso, destacou o desejo de contribuir para uma nova fase do clube.

“Não sou um salvador da pátria, mas venho aqui pois choro igual a vocês nos momentos ruins”, disse o empresário a alguns conselheiros. Sem um projeto formalizado até o momento, Fernandes expôs suas intenções iniciais e citou como referência o modelo de SAF do Fluminense, recentemente aprovado. Nele, torcedores milionários se tornam acionistas da empresa responsável pela gestão do clube. Segundo ele, o plano teria o apoio de um banco de investimentos, mas dentro do São Paulo há ceticismo quanto à viabilidade da proposta. Alguns conselheiros chegaram a buscar informações junto à instituição financeira e não se mostraram animados com as respostas recebidas. Presidente do São Paulo aberto para propostas O presidente Julio Casares afirmou, em entrevista anterior ao ge, que está disposto a ouvir qualquer proposta séria de investimento, embora ainda não haja tratativas oficiais.

“Como representantes do São Paulo Futebol Clube, eu e o presidente do Conselho, Olten Ayres, estamos dispostos a escutar e estudar as propostas de investimento no clube. Conheço do mercado o Diego Fernandes, que tem falado para intermediários sobre um projeto do BTG. Podemos ouvir o que ele tenha a apresentar “, declarou Casares. Com 39 anos, Fernandes é CEO da O8 Partners, empresa com mais de 100 clientes, entre eles ex-jogadores e atletas em atividade. O grupo presta serviços de assessoria financeira e câmbio internacional. Ele ganhou destaque nacional em 2024 ao intermediar a chegada de Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira. Sócio do São Paulo, o empresário tem se tornado uma figura conhecida entre torcedores. Especialmente após ações de marketing recentes, como presentear pilotos de Fórmula 1 com camisas do Tricolor, gesto que gerou grande repercussão nas redes sociais.