Eagle coloca condição para investir pesado no Botafogo

Eagle coloca condição para investir pesado no BotafogoNada será como antes? Temporada 2026 é uma grande incógnita para o Botafogo. Saiba mais detalhes!
A Eagle Football estabeleceu uma condição sine qua non para investir pesado no Botafogo nas próximas temporadas, segundo o site “ge”: a saída de John Textor do comando da SAF do clube alvinegro. As duas partes ainda não chegaram a um acordo após travar uma renhida batalha jurídica durante 2025. O imbróglio torna o 2026 da Estrela Solitária um grande ponto de interrogação.
A holding, aliás, alega que Textor tem que “abrir o clube”, de acordo com a reportagem. Ou seja, mostrar as finanças do Glorioso e saber quais são os gastos necessários. Centralizador desde a mudança do associativo para o de clube-empresa, em março de 2022, o big boss norte-americano, por sua vez, entende que este movimento reduziria seus poderes no Mais Tradicional.
O Botafogo, nos últimos dois anos, se acostumou a investimentos robustos, como, por exemplo, o meia Almada, o atacante Luiz Henrique e o volante Danilo. A Eagle, com 90% das ações da SAF, mantém esta postura, apesar de Textor, rompido com acionistas, ser o sócio majoritário da holding.
Os outros 10% pertencem ao quadro social, que também se movimenta nos bastidores e estuda os cenários sem o Godfather à frente do futebol alvinegro.
Fora dos tribunais e dos bastidores, o time volta a campo nesta terça-feira (18), contra o lanterna Sport, na abertura da rodada 34 do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. A equipe é a sexta colocada, com 52 pontos.
