Eagle coloca condição para investir pesado no Botafogo

Nada será como antes? Temporada 2026 é uma grande incógnita para o Botafogo. Saiba mais detalhes! / Crédito: Jogada 10

A Eagle Football estabeleceu uma condição sine qua non para investir pesado no Botafogo nas próximas temporadas, segundo o site “ge”: a saída de John Textor do comando da SAF do clube alvinegro. As duas partes ainda não chegaram a um acordo após travar uma renhida batalha jurídica durante 2025. O imbróglio torna o 2026 da Estrela Solitária um grande ponto de interrogação. A holding, aliás, alega que Textor tem que “abrir o clube”, de acordo com a reportagem. Ou seja, mostrar as finanças do Glorioso e saber quais são os gastos necessários. Centralizador desde a mudança do associativo para o de clube-empresa, em março de 2022, o big boss norte-americano, por sua vez, entende que este movimento reduziria seus poderes no Mais Tradicional.