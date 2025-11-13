Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Eagle coloca condição para investir pesado no Botafogo

Nada será como antes? Temporada 2026 é uma grande incógnita para o Botafogo. Saiba mais detalhes!
A Eagle Football estabeleceu uma condição sine qua non para investir pesado no Botafogo nas próximas temporadas, segundo o site “ge”: a saída de John Textor do comando da SAF do clube alvinegro. As duas partes ainda não chegaram a um acordo após travar uma renhida batalha jurídica durante 2025. O imbróglio torna o 2026 da Estrela Solitária um grande ponto de interrogação.

A holding, aliás, alega que Textor tem que “abrir o clube”, de acordo com a reportagem. Ou seja, mostrar as finanças do Glorioso e saber quais são os gastos necessários. Centralizador desde a mudança do associativo para o de clube-empresa, em março de 2022, o big boss norte-americano, por sua vez, entende que este movimento reduziria seus poderes no Mais Tradicional.

O Botafogo, nos últimos dois anos, se acostumou a investimentos robustos, como, por exemplo, o meia Almada, o atacante Luiz Henrique e o volante Danilo. A Eagle, com 90% das ações da SAF, mantém esta postura, apesar de Textor, rompido com acionistas, ser o sócio majoritário da holding.

Os outros 10% pertencem ao quadro social, que também se movimenta nos bastidores e estuda os cenários sem o Godfather à frente do futebol alvinegro.

Fora dos tribunais e dos bastidores, o time volta a campo nesta terça-feira (18), contra o lanterna Sport, na abertura da rodada 34 do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. A equipe é a sexta colocada, com 52 pontos.

