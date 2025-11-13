Dunga aponta semelhanças com 1994 e elogia Ancelotti na Seleção

Dunga aponta semelhanças com 1994 e elogia Ancelotti na SeleçãoEx-treinador da Seleção Brasileira destaca talento dos jogadores brasileiros e vê trabalho no caminho do sucesso
Capitão do tetracampeonato mundial e ex-treinador da Seleção Brasileira, Dunga depositou confiança no sucesso do trabalho de Carlo Ancelotti. Em entrevista ao jornal espanhol “AS”, ele apontou semelhanças entre o momento atual do Brasil com o momento de 1994, quando também amargava um jejum de 24 anos sem título mundial. Assim, ressaltou a importância de todos remarem “na mesma direção”.
“Isso aconteceu também em 1994. Não ganhávamos a Copa do Mundo há 24 anos. Tudo tem que conspirar a seu favor para ganhar a Copa. Todos devem ter a mesma mentalidade e, principalmente, o mesmo objetivo. Muitas vezes falamos que estamos no mesmo barco. Também temos que remar na mesma direção. O Brasil tem um estilo europeu, assim como tinha em 1994”, disse Dunga.
O Brasil não conquista a Copa do Mundo desde 2002. Na ocasião, a convocação ficou dividida, quase que meio a meio, entre jogadores que atuavam no país e outros que jogavam no exterior. Dessa forma, nos últimos anos cresceu o debate sobre a perda da essência do futebol brasileiro. Para Dunga, no entanto, a situação é semelhante ao que ocorreu em 1994, quando a maioria jogava fora.
“Muitos jogadores estavam na Europa, mas não perdemos nossa natureza. Podemos passar 100 anos fora do país, mas continuaremos com a mesma paixão e apegado à cultura. O Brasil tem bons jogadores, mas eles precisam de uma boa postura e decisões. Na Copa do Mundo não tem amanhã, tudo é hoje”, afirmou o capitão do tetra.
