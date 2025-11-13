Dunga aponta semelhanças com 1994 e elogia Ancelotti na Seleção

Ex-treinador da Seleção Brasileira destaca talento dos jogadores brasileiros e vê trabalho no caminho do sucesso / Crédito: Jogada 10

Capitão do tetracampeonato mundial e ex-treinador da Seleção Brasileira, Dunga depositou confiança no sucesso do trabalho de Carlo Ancelotti. Em entrevista ao jornal espanhol “AS”, ele apontou semelhanças entre o momento atual do Brasil com o momento de 1994, quando também amargava um jejum de 24 anos sem título mundial. Assim, ressaltou a importância de todos remarem “na mesma direção”. “Isso aconteceu também em 1994. Não ganhávamos a Copa do Mundo há 24 anos. Tudo tem que conspirar a seu favor para ganhar a Copa. Todos devem ter a mesma mentalidade e, principalmente, o mesmo objetivo. Muitas vezes falamos que estamos no mesmo barco. Também temos que remar na mesma direção. O Brasil tem um estilo europeu, assim como tinha em 1994”, disse Dunga.