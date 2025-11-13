Duilio depõe ao MP sobre gastos com cartão do Corinthians

Ex-presidente afirma que "oitiva transcorreu com transparência" e que as despesas foram reembolsadas imediatamente para clube / Crédito: Jogada 10

Ex-presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves prestou depoimento ao Ministério Público nesta quinta-feira (13) sobre o uso do cartão corporativo no período no em que comandou o clube. Ele buscou justificar as despesas como indevidas pelo promotor Cassio Conserino, responsável pela investigação. Além disso, o ex-mandatário afirmou que reembolsou o clube, mas não apresentou os comprovantes no depoimento. “A oitiva transcorreu com total tranquilidade e transparência, refletindo a postura colaborativa que o ex-presidente mantém desde o início do procedimento”, escreveu em nota.

Além disso, o ex-presidente afirmou que houve reembolso “imediatamente após as despesas”. De acordo com ele, o total não ultrapassou R$ 1.300 durante os três anos de mandato. Os gastos, porém, chamaram a atenção do Ministério Público por apresentarem suposta desconexão com demandas esportivas ou administrativas da instituição. Confira a nota da defesa de Duilio: “O ex-presidente do Sport Club Corinthians Paulista, Duílio Monteiro Alves, perante o Ministério Público apresentou, de forma rápida e objetiva, esclarecimentos sobre todos os temas solicitados, cumprindo exatamente o que sempre afirmou que faria. A oitiva transcorreu com total tranquilidade e transparência, refletindo a postura colaborativa que o ex-presidente mantém desde o início do procedimento. Vale esclarecer que os valores gastos apontados como “pessoais” foram reembolsados ao clube imediatamente após as despesas serem feitas, e somadas não ultrapassam R$ 1.300 durante os 3 anos de mandato.